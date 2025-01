10 nejtenčích současných Samsungů. Překoná je Galaxy S25 Edge?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Tloušťka telefonů byla vždy diskutovaným tématem s tím, že období se měnila. Pár let byla tloušťka tím nejdůležitějším, aby se následně zase na několik let upozadila. Vypadalo, že tloušťka dosáhla vrcholu co se týče snižování hodnoty a žádných závodů ze strany výrobců se již nedočkáme. Opak je však zřejmě pravdou. Objevily se spekulace o tenkém Samsungu a možných přípravách iPhonu 17 Air. Nejblíže realizaci je prozatím Samsung, který velice tenký model Galaxy S25 Edge krátce ukázal.

Chystaný tenký Samsung Galaxy S25 Edge

Z tohoto důvodu se můžeme podívat, jak si vlastně tloušťky současných Samsungů stojí a který model je vlastně vůbec nejtenčí. Jak informuje server sammobile.com, do přehledu jsou zahrnuty pouze aktuálně prodávající modely napříč všemi trhy, přičemž ne všechny jsou samozřejmě dostupné zcela všude.

Vůbec nejtenčím aktuálním Samsungem je model Galaxy Z Fold Special Edition, který v rozloženém stavu má v pase jen 4,9 milimetrů. I na dalších předních příčkách jsou nepřekvapivě skládací telefony. Nejtenčím klasickým smarpthonem z aktuální nabídky Samsungu je novinka Galaxy S25, která má tloušťku jen 7,2 milimetrů. V žebříčku nejtenčích kousků je pak nezbytné, aby měly modely 8 milimetrů a méně, jinak to na nejlepší desítku rozhodně nestačí.

1. Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – 4,9 milimetrů 2. Samsung Galaxy Z Fold6 – 5,6 milimetrů 3. Samsung Galaxy Z Flip6 – 6,9 milimetrů 4. Samsung Galaxy S25 – 7,2 milimetrů 5. Samsung Galaxy S25+ – 7,3 milimetrů 6. Samsung Galaxy S24 – 7,6 milimetrů 7. Samsung Galaxy S24+ – 7,7 milimetrů 8. Samsung Galaxy M55 – 7,8 milimetrů 9. Samsung Galaxy A16 – 7,9 milimetrů 10. Samsung Galaxy S24 FE - 8,0 milimetrů (více modelů)

Jakmile však přijde Samsung Galaxy S25 Edge, bude se žebříček měnit. Dle současných informací založených na spekulacích a náznacích od zástupců Samsungu, by se jeho tloušťka měla pohybovat lehce nad hranicí 6 milimetrů. Dojde-li k potvrzení bude v současné době vůbec nejtenčí klasický mobil s logem jihokorejského výrobce.

Zajímavý může být i pohled do historie na nejtenčí smartphone Samsungu, který byl vyráběn. Vrátit se musíme o celých 10 let nazpět, kdy byl světu představen Samsung Galaxy A8 (2015), jehož tloušťka se dostala na 5,9 milimetrů. Šlo již o opravdový extrém, kdy se do těla sotva vešly nezbytné konektory.