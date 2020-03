Známe podobu Huawei Watch GT2e. Dorazí 26. března spolu s řadou Huawei P40

Spolu s vlajkovou řadou Huawei P40 mají být představeny také chytré hodinky Huawei Watch GT2e, které budou, soudě dle designu, cílit zejména na sportovně založené uživatele.

Níže uniklé snímky zveřejnil Roland Quandt, jenž spolupracuje s WinFuture.de. Následně však hodinky na Twitteru „teasoval“ i samotný výrobce. Kruhový displej se údajně pochlubí uhlopříčkou 1,39 palce a rozlišením 454 × 454 pixelů. Jedná se přitom o panel typu AMOLED, takže můžeme počítat s líbivým podáním barev a pravděpodobně i vysokou svítivostí, jako je tomu u standardních Huawei Watch GT2 představených zároveň s nedáno otestovaným telefonem Huawei Mate 30 Pro.

This is the new Huawei Watch GT 2e, launching alongside the Huawei P40 (Pro) Series (Apple called, they want their strap design back): https://t.co/xP6XBz8M3h

Hodinky mají ciferník o průměru 46 milimetrů a nabídnou baterii o kapacitě 455 mAh, 16 MB RAM a 4 GB interního úložiště. Rovněž použitý čipset i proprietární operační systém pravděpodobně zůstane beze změny.

