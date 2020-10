Známe kapacitu baterie iPhonu 12 Pro Max. Meziročně bohužel klesla

Fotografie: Apple

Apple při představování nových iPhonů každoročně některé specifikace zatají. Oproti jakémukoliv jinému výrobci například neprozradí, jakou operační paměť nasadil, ani jaká je kapacita baterie. Pro mnohé může jít o poměrně klíčové vlastnosti, které Apple odmítá sdělit. Naštěstí je pouze otázkou času, než se tyto informace zjistí skrze různé benchmarky či jiné zdroje.

V případě iPhonu 12 Pro Max nyní zaúřadoval čínský certifikační úřad TENAA, díky kterému víme, že se v novince nachází baterie s kapacitou 3 687 mAh. To je na telefon s 6,7" displejem velmi málo. Co je však snad ještě horší, Apple meziročně kapacitu baterie dokonce snížil. Konkrétně o 282 mAh, iPhone 11 Pro Max nabízel 3 969 mAh.

Letošní model má samozřejmě modernější a úspornější procesor, který by měl zcela nelogický pokles baterie kompenzovat. To je samozřejmě hezké, i Apple uvádí, že by se výdrž v podstatě neměla lišit. Na druhou stranu je nutné říci, že uživatel by očekával spíše zlepšení. Konkurence je v tomto ohledu dále. Netřeba také připomínat, že Apple nabízí také velmi pomalé drátové i bezdrátové nabíjení.