Že to ale trvalo. Androidy už nebudou „oslňovat“ své uživatele

Senzor okolního světla je tak samozřejmou výbavou prakticky všech telefonů, že už ho ani nevnímáme. Jeho hlavním úkolem je poskytovat data o míře okolního osvětlení, na jejichž základě pak telefon může automaticky upravovat jas obrazovky. Pomáhá to nejen zvyšovat uživatelský komfort, ale také šetřit energii. V dnešních telefonech je tato funkce obvykle bezproblémová a rychlá. Je zde ovšem jedna výjimka, která vychází už z podstaty návrhu funkce: míra potřebného jasu se stanovuje až po zapnutí displeje.

"Use a brightness sensor to determine the screen's initial brightness"



Test: Use the device in a bright room, turn the screen off, go to a dark room, turn the screen on, see that the screen doesn't start as too bright.