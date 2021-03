Zbrusu nová Motorola Moto G100 je krasavice. Jaké jsou naše další dojmy?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Motorola právě celosvětově představila novinku Moto G100, která má ambice zamířit do vyšší střední třídy. Redakce mobilenet.cz již novinku pár dní testuje, tudíž se s vámi již můžeme podělit o naše první dojmy z používání. Design je identický s posledními novinkami. Co se nám ale skutečně líbí, je zadní strana. Kombinuje matný povrch s odlesky. Modro-fialový výsledek je skutečně působivý, což umocňuje i výraznější zaoblení zadní strany.

V prodejním balení se nachází nabíječka, USB kabel a ochranné pouzdro

Oblá zadní strana plynule navazující na boky zajišťuje skutečně pohodlné uchopení zařízení, což vylepšuje ještě nijak široké tělo mobilu. Ergonomii ale bohužel nemůžeme ohodnotit krásnou jedničkou. Vše kazí nesmyslně vysoko umístěné důležité boční tlačítko, do kterého je navíc implementována čtečka otisků prstů. Při normálním držení je nutné palec pravé ruky opravdu hodně natahovat. Pod tímto tlačítkem je navíc pouze nevyužité místo a je škoda, že se výrobce nad tímto více nezamyslel.

Naopak pochvalu si Motorola zaslouží za řešení zadního modulu s fotoaparáty. Působí masivně, ale takřka nevystupuje nad okolní povrch. Je to díky, na dnešní poměry, nepatrně větší tloušťce, která se blíží 10 milimetrům. Za sebe však mohu říci, že raději pár milimetrů navíc než trčící modul fotoaparátů.

Ačkoliv máme před sebou telefon aspirující na zařazení vyšší střední třídy, displej si vystačí s IPS technologií. Není to ale vyloženě nevýhoda. Má krásné barvy, velmi dobrou čitelnost venku i z úhlů a více než dostatečné Full HD+ rozlišení. Třešničkou na dortu je 90Hz obnovovací frekvence, ale na druhou stranu jde dnes již o obvyklou vlastnost. Možnou kaňkou na kráse je dvojitý průstřel v levém horním rohu displeje pro dva fotoaparáty. Jde si na to zvyknout, ale nejprve to působí rušivě.

Důraz klade Motorola Moto G100 na výkon a nasazuje nový Snapdragon 870. Není to sice vrcholný tříosmičkový model, ale výkonu má telefon v kombinaci s 8GB RAM opravdu na rozdávání. Například v AnTuTu dosáhl na téměř 680 tisíc bodů a okamžitě se řadí mezi ty nejvýkonnější mobily na trhu. Pro vaše data je připravena 128GB paměť, ze které je po prvním zapnutí k dispozici 111 GB. Je to málo? Pak vězte, že nechybí slot pro paměťovou kartu, byť hybridní.

Telefon oslní velmi vysokým výkonem

Telefon se kromě výkonu soustředí i na fotografování. Na první pohled se zdá, že na zadní straně jsou hned čtyři fotoaparáty. Zdání však klame a reálně jsou zde tři, a to hlavní 64megapixelový, ultraširokoúhlý se 16 megapixely a 2megapixelový portrétní snímač. V místě „čtvrtého fotoaparátu“ je senzor ToF a laserový autofocus. Čelní strana je domovem 16megapixelového klasického fotoaparátu a 8megapixelového ultraširokoúhlého objektivu. Pořízení skupinového selfie tak bude snazší než kdy dříve.

Ukázkové fotografie

Pamatujete si ještě na onu větší tloušťku? Jistým viníkem může být také baterie se solidní kapacitou 5 000 mAh. Prozatím to vypadá, že smartphone bez větších problémů vydrží dva dny při standardním používání. Nabíjení probíhá na dnešní poměry běžným výkonem 20 W. Na českém trhu se novinka objeví během dubna a cena je stanovena na 12 990 Kč.

Právě představenou Motorolu Moto G100 v redakci nadále testujeme. Pokud vás o ní cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás v diskuzi pod článkem.