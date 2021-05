Zadní displej Xiaomi Mi 11 Ultra: odkud se vzal a co vlastně dokáže?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V redakci pro vás testujeme horkou novinku od Xiaomi – vlajkový model Mi 11 Ultra, který se v příštím týdnu začne prodávat i na českém trhu. Nabízí nekompromisní výbavu a řadu trumfů. Jedním takovým je sekundární displej ve výrazném fotomodulu na zadní straně.

Úvodem si řekneme, že Xiaomi elegantně využilo displeje, kterých má na skladě jistě nespočet. Vzpomenete si, na jakém produktu od Xiaomi jste podobný displej mohli vidět? Pokud ne, nevadí. My vám prozradíme, že byste jej našli v loňském chytrém náramku Mi Smart Band 5. Tím pádem víme, že jde o AMOLED panel s 1,1palcovou úhlopříčkou a rozlišením 294 × 126 pixelů. Překvapením může být, že je dotykový. Brzy však zjistíme, že to vlastně téměř k ničemu není.

Jistě si kladete otázku, co displej vlastně umí. Je třeba říci, že jeho primárním úkolem je pomoc při tvorbě co nejkvalitnějších selfies. Malý zobrazovač totiž poslouží jako hledáček ve chvílích, kdy využíváte hlavní fotoaparáty. Pro autoportréty tak můžete použít kompletní trojici snímačů. Vždy je však nutné při spuštěném fotoaparátu sekundární displej zapnout, což je lehce otravné. Mírně komplikované je i pořízení fotografie, dotyk druhého displeje nefunguje, musíte využít boční tlačítka a chce to trochu cviku.

Xiaomi se naštěstí neomezilo pouze na využití v oblasti fotoaparátů. Na druhou stranu příliš mnoho toho zadní displej neumí. V úvodu jsme zmínili, že je dotykový. Plocha však dokáže reagovat jen na poklepáním, kdy se displej rozsvítí a v nativním nastavení ukáže velké hodiny a datum. V nastavení si můžete zvolit, jaké hodiny na zadním displeji budou. Doplnit je lze piktogramem stavu baterie. Případně lze velké hodiny nahradit jakýmkoliv obrázkem či fotografií a hodiny s baterií mít v malé formě. Vrcholem je pak notifikace zmeškaných událostí blikající tečkou. Ano, pouze tečkou.

Více funkcí zadní displej bohužel nemá. Rozhodně bychom si dovedli představit, že bude lépe informovat o zmeškaných událostech. V tuto chvíli jde tedy spíše o lákadlo, která v praxi má jen velmi omezené možnosti.