Z obchodu AppGallery lze placené aplikace stahovat zdarma. Huawei problém neřeší

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Jsou to již tři roky, kdy se mezi USA a Huawei rozpoutaly spory, které vyústily v sankce, kvůli kterým Huawei například nemůže obchodovat se společnostmi z USA. V praxi to znamená třeba to, že se v telefonech Huawei nevyskytují Google služby ani obchod Google Play. Tehdy jeden z největších výrobců se musel urychleně zařídit jinak a mimo jiné založil vlastní obchod s aplikacemi AppGallery, který se utěšeně rozrůstá, a to i díky spolupráci s významnými vydavateli aplikací.

Server andrdoidauthority.com ale přinesl informaci, že možná spolupráce Huawei a vydavatelů by mohla velmi zhořknout. Vývojář Dylan Roussel totiž objevil poměrně fatální chybu, která z obchodu AppGallery umožňuje stahovat placené aplikace bezplatně. Vše spočívá v takřka nulové ochraně samotného obchodu AppGallery pro placené aplikace. Stačí tak jen trochu technických znalostí a zkušeností a z AppGallery získáte potřebný APK soubor jinak placené aplikace, kterou už jen nainstalujete do zařízení.

Dylan Roussel stáhl hned několik placených aplikací, přičemž podotýká, že problém je výhradně na straně Huawei a jeho obchodu s aplikacemi. Zarážející je, že Dylan Roussel chybu nahlásil již v únoru, avšak čínský výrobce na ni nijak nereagoval a ani po více než čtvrt roce fatální problém nevyřešil. Zmíněný vývojář se proto rozhodl, že informaci poskytne veřejnosti. Důvod je samozřejmě prostý – takto závažná chyba vrhá nejen špatné světlo na Huawei, ale především mnozí vývojáři přichází o zisky za svou práci.