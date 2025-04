Nahlédněte za oponu estetiky Pixelu 9a. Díky chytrému designu má větší baterii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější přírůstek do cenově dostupné řady Pixelů vstoupil dnes oficiálně do prodeje a v redakci mobilenet.cz jej již několik dní testujeme. Na rozdíl od zbývajících členů série Pixel 9 dorazila novinka s dosti odlišným fotomodulem, který v podstatě nevystupuje nad úroveň zad. Právě na něj a další změny v návrhu designu, ať už viditelného, nebo interních komponent, se zaměřuje nejnovější příspěvek na oficiálním blogu společnosti Google (viz blog.google).

Podle autorky designu nového „Áčka“, Soniy Jobanputra, bylo od začátku cílem vytvořit zařízení, u kterého bude patrné, že se jedná o Pixel, ale zároveň má mít svou vlastní identitu. Nemá působit jako „menší sourozenec“, ale spíše jako „bratranec“ prémiovějších modelů. Design novinky má být hravý, dostupný a také „family-friendly“. Absence vystouplého podlouhlého fotomodulu a jeho zmenšení, díky kterému má 9a téměř kompletně rovná záda, má napomáhat tomu, že se telefon velmi snadno vkládá do kapsy bez „zasekávání“ fotomodulu o kapsu. Tvar fotomodulu má pak připomínat tvar hodinek Pixel Watch. S pouzdrem navíc jen velmi mírně vyvýšený fotomodul kompletně zmizí a vznikne prohlubeň. Navzdory odstranění fotomodulu, který známe z předchozích Pixelů, se přitom povedlo zachovat vysokou kvalitu fotoaparátů a Pixel 9a má vůbec poprvé v historii této řady schopnost zachytit makro snímky.

Málokdo by tušil, že použitý design má také přímý vliv na další důležité aspekty. Nasazení největší baterie v historii Pixelů bylo například dosaženo tím, že byl použit tenčí POLED displej, čímž se uvolnilo více místa právě pro baterii a zároveň bylo umožněno odstranit zmiňovaný fotomodul. Zároveň bylo dosaženo nejvyššího jasu v této sérii i 120Hz obnovovací frekvence. „Nebylo naším cílem implementovat ještě lepší displej. Skvělý displej jsme měli i u Pixelu 8a, ale použitím POLED panelu jsme byli schopni navýšit maximální jas i zvýšit energetickou efektivitu,“ uvádí Soniya Jobanputra, produktová manažerka Pixel zařízení v blogovém příspěvku na stránkách Googlu (viz blog.google).