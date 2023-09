Xiaomi u chystané řady 13T zlepší softwarovou podporu. Vyrovná se Samsungu?

Xiaomi včera slovy generálního ředitele Lei Juna potvrdilo, že 26. září představí očekávanou řadu 13T, což bude pravděpodobně duo nových telefonů na vrcholu vyšší střední třídy. Do té doby nám zbývají ještě necelé tři týdny, avšak to výrobci nebrání na chystané novinky postupně lákat.

Ředitel komunikace Xiaomi Daniel Desjarlais na sociální sít X oznámil, že se řada Xiaomi 13T bude moci těšit na velmi příkladnou softwarovou podporu. Výrobce plánuje 4 roky velkých aktualizací systému Android a 5 let aktualizací bezpečnostních záplat. V praxi to znamená, že chystané modely obdrží 4 verze Androidu, a to počínaje verzí 14. Jako poslední by tak měly získat Android 17. V případě záplat se podpora natáhne do roku 2028.

We are proud to announce a significant enhancement to our commitment to providing exceptional software support. Xiaomi 13T and Xiaomi 13T Pro will include 4 generations of Android OS upgrades, as well as 5 years of security patches.