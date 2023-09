Řada Xiaomi 13T přichází. Oficiálně se představí koncem září

Xiaomi ve druhé polovině roku v posledních letech představuje odlehčenou vlajkovou řadu s přídomkem T. Ani rok 2023 nebude výjimkou a již za necelé tři týdny se dočkáme odhalení řady Xiaomi 13T. Termín 26. září odhalil samotný generální ředitel Lei Jun.

#Xiaomi13TSeries, co-engineered with Leica, is coming September 26th! So excited to bring the authentic Leica imagery to even more fans around the world. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/34Et2UUcEv