Xiaomi slaví Léto plné slev!

Fotografie: Xiaomi

Před pár dny začalo léto a spousta lidí se už pomalu začíná připravovat na dovolené a výlety. To ale znamená, že zase po roce budou přemýšlet nad tím, co udělat proto, aby si svá letní dobrodružství pamatovali pokud možno navždy. Smartphony od Xiaomi mají profesionální fotoaparáty, které z každé momentky vytvoří umělecké dílo a nezapomenutelnou vzpomínku. Kromě toho ale oplývají nejmodernějšími funkcemi včetně 5G a nadčasovým designem. V Xiaomi věří, že si toto léto zasloužíte něco speciálního, proto si některé jejich produkty koupíte od 28. 6. do 1. 8. s příjemnou slevou nebo s praktickým dárkem.