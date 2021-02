Xiaomi se dere na vrchol! Stalo se světovou trojkou mezi výrobci smartphonů

Během dnešního představení Mi 11 se Xiaomi nezapomnělo pochlubit ani prodejními úspěchy z předešlého období. Čínské společnosti se totiž podařilo stát se třetím největším výrobcem smartphonů na světě, za což velkou mírou vděčí také americkým sankcím, které tvrdě postihly Huawei.

✅3rd Largest Smartphone Manufacturer in the World

✅TOP 5 in 54 Markets

✅TOP 3 in 36 Markets

🏆#1 in 10 Markets



We are so blessed to have this immense amount of support from you, our Mi Fans!