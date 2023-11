Xiaomi pracuje na nových tabletech. Očekává se důraz na výkon

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi je v posledních letech poměrně aktivní na poli tabletů. Například v letošním roce jsme se dočkali rovnou tří v rámci řady Pad 6. Jmenovitě šlo o tablety Pad 6, Pad 6 Pro a Pad 6 Max, přičemž čeští uživatelé se oficiálně dočkali jen prvního jmenovaného, avšak i ten příjemně oživil střední třídu daného segmentu.

Server gizmochina.com nyní přináší informace o nadcházející řadě tabletů, která by mohla být sdružena pod název Pad 7. Konkrétně se v tuto chvíli hovoří o lépe vybaveném Xiaomi Pad 7 Pro, který by měl nabízet LCD displej s prozatím neznámou úhlopříčkou, avšak nadále výbornými 144 Hz obnovovací frekvence. Spekuluje se o čtvercovém modulu fotoaparátů na zadní straně, který by měl být designově sjednocen se současnou řadou Xiaomi 14.

Důraz bude kladen na vysoký výkon, v těle tabletu Xiaomi Pad 7 Pro má tepat procesor Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu s taktem 3,36 GHz. Připomeňme, že současný Pad 6 Pro je osazen Snapdragonem 8 Gen 1+. V další výbavě by se mělo objevit i na poměry tabletů velice rychlé nabíjení, a to minimálně 67 W. Podrobnější informace o tabletu prozatím nejsou známé, což platí i o dalších případných variantách. O termínu představení se rovněž hovoří a vychází se z letošní premiéry řady Pad 6, která proběhla v dubnu. Lze tak očekávat, že možní zástupci Pad 7 dorazí nejdříve během prvního čtvrtletí roku 2024, případně až zkraje čtvrtletí druhého.