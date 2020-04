Xiaomi Mi Note 10 Lite oficiálně: 5 260mAh baterie, 4× fotoaparát a Snapdragon 730G

Před chvílí představený Xiaomi Mi Note 10 Lite přichází na trh s ambicemi přinést do střední třídy výbavu hodnou vlajkových lodí. Jeho hlavní dominantou je 6,47" Full HD+ AMOLED displej s 3D zaoblením, který kryje ochranné sklo Corning Gorilla Glass 5. Výrobce se chlubí vysokým kontrastem 400 000:1, 91,4% poměrem obrazovky k tělu či podporou HDR10. Zájemce má nadchnout rovněž čtečka otisků prstů v zobrazovači, která má zajistit superrychlé odemykání. V neposlední řadě zaujme také inovovaný Always-On režim, který uživatelům nabízí mnohem větší možnosti úprav.

Další silnou stránkou mají být fotografie. Výrobce proto na zadní stranu nasadil hned čtyři snímače ve složení 64 + 8 + 5 + 2 megapixely. Ve výbavě nechybí kromě hlavního fotoaparátu (Sony IMX686) také ultraširokoúhlý objektiv o rozsahu 120 stupňů a rozlišení 8 megapixelů, 5Mpx senzor hloubky a také dedikovaná makro kamerka s nízkým rozlišením 2 megapixely. Kromě toho na zádech najdeme také duální LED přisvícení. O kvalitách fotoaparátů, které jsou mimochodem rovněž chráněny sklem Corning Gorilla Glass 5, se pochopitelně přesvědčíme až v podrobném testu.

Xiaomi Mi 10 Lite má excelovat rovněž ve výdrži. Díky velké baterii o kapacitě 5 260 mAh podle výrobce zvládne až dva dny používání nebo více než dvacet hodin přehrávání videa. Nabíjení pak probíhá drátově, a to maximálním výkonem 30 W. Rozhodně potěší, že 30W adaptér najdou uživatelé již v balení, takže nemusí vynakládat další peníze na jeho pořízení.

Z další výbavy nesmíme opomenout výkonný Snapdragon 730G, který je ideálním společníkem pro hraní her či náročný multitasking. Společnost mu bude dělat 6 GB RAM + 64GB úložiště, případně varianta se stejnou velikostí operační paměti, avšak 128GB úložištěm. Za zmínku stojí také přítomnost 3,5mm jacku, NFC či infraportu.

#MiNote10Lite will be available in Glacier White and Midnight Black. On top of that, we're adding Nebula Purple as a new color. Simple yet stunning! pic.twitter.com/yF7t7WJ1Su