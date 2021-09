Xiaomi dělá zmatek. Představilo Redmi 9A Sport, Redmi 9i Sport a Redmi 9 Activ

Fotografie: Xiaomi

Vyznat se v nabídkách čínských výrobců chce někdy skutečně pevné nervy a trpělivost. Mnohdy ani to nestačí, protože jeden model nabízí pod stejným názvem odlišnou výbavu na různých trzích. Expertem na nepřehlednost vlastní nabídky je jednoznačně Xiaomi, které to dnes potvrdilo. Navzdory tomu, že se celosvětově rozbíhají prodeje nadějného Redmi 10, došlo k představení dalších tří variant loňské řady Redmi 9. Jak záhy zjistíme, kompletní trojlístek nepřináší skoro nic nového a za hlavní novinku bychom mohli považovat nový název.

Redmi 9A Sport

Během loňského léta se na českém trhu objevilo Redmi 9A. Xiaomi si usmyslelo, že jeho životnost prodlouží a představilo Redmi 9A Sport. Na jaké novinky se můžete těšit? Tělo má speciální úpravu P2i, který odpuzuje vodu, což znamená, že by telefonu neměl vadit déšť či stříkající voda. To je rozhodně plus. Tímto ambiciózním začátkem jsme se však dostali také na konec výčtu všech novinek. Zbylá výbava je totiž stejná, ať už jde o fotoaparáty, procesor nebo třeba displej. Cena Redmi 9A Sport by se měla pohybovat kolem 2,5 tisíc korun s daní, avšak není jisté, že se na českém trhu objeví.

Technické parametry Xiaomi Redmi 9A Sport 32+2 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,9 × 77,1 × 9 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,53" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G25 , CPU: 8×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , ?

Redmi 9i Sport

I Redmi 9i Sport bylo představeno na oficiálních stránkách Xiaomi. Jde o přímého nástupce Redmi 9i z loňského září. Spíše než o nástupci bychom však měli hovořit o decentně vylepšeném modelu. Hlavní a jediná novinka spočívá v tom, že i Redmi 9i Sport má vrstvu P2i a odolá stříkající vodě. Redmi 9A Sport a Redmi 9i Sport jsou tedy vlastně téměř zcela identické modely. Výhoda Redmi 9i Sport spočívá v tom, že nabízí 4GB RAM a až 128GB úložiště, proto se jeho cena přehoupne v přepočtu nad hranicí 3 tisíc korun s daní. O dostupnosti na českém trhu však bohužel informace nejsou.

Technické parametry Xiaomi Redmi 9i Sport 128+4 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,9 × 77,1 × 9 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,53" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G25 , CPU: 8×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , ?

Redmi 9 Activ

Poslední dnešní novinka nese název Redmi 9 Activ. Rozhodně si ji však nespojujte s u nás prodávaným Redmi 9, protože vychází z Redmi 9 pro čínský trh. Varianta Activ již nespoléhá na modrou a oranžovou barvu a k tradiční černé tentokrát přidává zelenou a fialovou. Došlo také k vylepšení hardwaru, kde původní sestavu 128+4 GB nahradila verze 128+6 GB. Cena Redmi 9 Activ se přiblíží 3,5 tisícům Kč i s daní, avšak o dostupnosti mimo Čínu nepadlo ani slovo.

