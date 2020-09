Představené Redmi 9i je kosmeticky vylepšeným Redmi 9A. Jaké jsou rozdíly?

Nově představené Redmi 9i je v podstatě jen kosmeticky upraveným Redmi 9A, jenž jsme popsali v našem preview již před několika měsíci. Novinka nabídne větší RAM, konkrétně 4 GB, a větší úložišrě (64/128 GB), vše ostatní však zůstává. Zájemci se tak mohou těšit na 6,53" HD+ displej s výřezem pro 5Mpx kamerku nebo procesor Helio G25. O výdrž se stará 5 000mAh baterie s 10W nabíjením skrze zastaralé microUSB. Cena „nového“ Redmi 9i by měla v přepočtu startovat na necelých třech tisících korunách včetně DPH.

📢 #Redmi9i - #BigOnEntertainment has arrived!



😎 6.53 HD+ IPS Display, certified by #TUV

🔋 #5000mAh ELB with 2⃣ day battery life

🚄 High-performance #HelioG25

📸 #13MP AI camera

🤳 #5MP AI selfie camera#HonestPrice:

₹8,299: 4GB+64GB

₹9,299: 4GB+128GB



Sale on 18th Sept! pic.twitter.com/S0sIwHxo1x