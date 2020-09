Xiaomi brzy představí nový 5G telefon. Cena nepřesáhne 8 tisíc korun

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes na Twitteru informovalo, že chystá nový telefon, který přinese podporu sítí 5G do cenově dostupných pater. Výrobce nás nechává v napětí a zveřejnil pouze, že cena bude pod hranicí 300 eur. V přepočtu to znamená, že novinka by neměla stát více než 8 tisíc korun.

Připravovaný telefon bude dle slov výrobce součástí prémiové řady Mi 10, což vzbuzuje velké naděje. Nasazen má být Snapdragon 7xx, konkrétní typ výrobce prozatím tají. S ohledem na podporu 5G přichází v současné době v úvahu modely 765/768, avšak je možné, že společně s novým Xiaomi dorazí i inovovaný procesor od Qualcommu. Výrobce rovněž informoval, že k představení mobilu dojde ještě v průběhu září.