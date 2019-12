WhatsApp brzy zařízne podporu aplikace pro iOS 8 a Android 2.37

Příliš dlouho si neužijí populární chatovací aplikace WhatsApp uživatelé Apple a Android zařízení se staršími verzemi operačního systému. Ti, kteří stále používají iOS 8, respektive Android 2.37 (nebo starší), se mohou rozloučit s podporou aplikace počínaje prvním únorem 2020.

WhatsApp is ending support for Windows phones and other older devices https://t.co/lN2otQAlvv