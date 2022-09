Vylepšený procesor Google Tensor má být zhruba o 10 % výkonnější

Druhá generace proprietárního čipsetu Google Tensor s označením G2, která se objeví v řadě Pixelů 7, začíná dostávat konkrétnější obrysy. Vývojář Kuba Wojciechowski odhalil na Twitteru první údaje o specifikacích nového čipsetu, který by měl využívat stejnou kombinaci dvou jader Cortex-X1, dvojice Cortex-A76 a čtyř jader Cortex-A55, pouze s mírně vyšší frekvencí. Spolu se 4nm výrobním procesem tak ukazuje multi-core výsledek benchmarku zhruba o 10 % vyšší výkon. Mnohem zajímavější je však perspektiva vylepšeného tepelného managementu, tedy nižšího zahřívání během náročných operací.

One thing that has changed is the frequency. The A76 cluster has been bumped by 100 MHz, to 2.35 GHz, and the X1 cluster now runs 50 MHz faster than it did before, at 2.85 GHz. pic.twitter.com/xf3Apv4q1T