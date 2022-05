Unikátní Pixel 7 se objevil v prodeji s několikaměsíčním předstihem

Není tomu ani měsíc, co Google odhalil první detaily o chystané řadě Pixelů 7, přesto se již nejnovější smartphone s logem Googlu objevil v prodeji. Jak je to možné?

Oficiálně nedostupný Pixel 7, k jehož představení má dojít až později v průběhu tohoto roku, se dostal na aukční server eBay, jak si pohotově všiml Mishaal Rahman. Přestože se jedná pouze o prototyp, lze předpokládat, že v mnoha ohledech půjde po stránce hardwarové výbavy o Pixel 7, který bude později běžně dostupný.

No way, lmao. Someone is already selling an alleged Pixel 7 prototype on eBay.



Via: https://t.co/iQos9DwmAp https://t.co/TJchpK4vhZ pic.twitter.com/x243fBkoLE