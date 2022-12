Vyhrajte jakýkoli z luxusních krytů Njord by Elements pro iPhony řady 12, 13 a 14

Fotografie: NJORD by ELEMENTS

Nová soutěž serveru mobilenet.cz je tu, tentokrát hrajeme rovnou o tři libovolné kryty z nabídky dánské společnosti Njord by Elements. Těšit se tak mohou rovnou tři výherci, pro které jsme navíc domluvili exkluzivní možnost zvolit si nejen variantu pro iPhone 12, 13, nebo 14, ale také model krytu. Na nejširší výběr se tak budou těšit především majitelé iPhonů 14, pro které jsou dostupné kryty v provedení z lososí kůže i kryty z nové kolekce ve variantách velur, textil a hovězí kůže.

Všechny kryty se kromě krásného módního designu a vysoké ohleduplnosti výroby k přírodě mohou pochlubit i vysokou odolností splňující armádní standard. Na webových stránkách výrobce snadno zjistíte jaký.

O co hrajeme?

Každý ze tří výherců si bude moci vybrat kryt pro iPhone z řad iPhone 12–14 v libovolném provedení dostupném na stránkách njordbyelements.dk.

Jak hrát a vyhrát?

Je to snadné, jako vždy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá 30. 12. 2022 08:00 hod. do 7. 1. 2023 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme. Správnou odpověď hledejte na webu Njord by Elements

