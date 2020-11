Vodafone představuje vánoční slevy, dosahují až 4 000 Kč

Fotografie: pixabay.com

Společnost Vodafone v souvislosti s blížícími se Vánocemi pro zákazníky nachystala speciální zařízení, která si mohou pořídit se slevou až 4 tisíce korun nebo už za 1 korunu a zbytek na splátky.

Jde o dva modely televizorů Sony, které zvládají i vysoké 4K rozlišení. Dále je to herní konzole PlayStation 4 slim 500GB, dosud nejoblíbenější herní konzole v Česku. V balení k ní jsou i tři hry (Spiderman, Horizon Zero Dawn, Ratchet&Clank) a také druhý ovladač PS4 Dualshock v2 v červené barvě a členství PS Plus na 14 dní zdarma. Celé balení konzole vyjde před slevou na 8 801 korun.

V nabídce jsou i notebooky Acer Aspire 5 nebo Lenovo Gaming 3. Ke všem chytrým telefonům dává Vodafone zákazníkovi bezplatnou výměnu rozbitého displeje, a to v prvních 3 měsících. Slevy jsou ve dvou úrovních: 4 000 korun a 2 000 korun. Lze je využít na všechny chytré telefony, tablety, hodinky s eSIM/SIM, notebooky, televizory Sony či herní konzoli PS4. Kromě toho věrní zákazníci u 20 vybraných zařízení zaplatí při pořízení tarifu Vodafone Neomezený počáteční platbu 1 koruna a zbytek pomocí výhodných splátek. Jde například o telefony Samsung Galaxy A71, Huawei P Smart Z nebo Xiaomi Mi 10T Pro.

Nárok na výši slevy určuje tarif a jeho minimální měsíční plnění, které začíná na 390 korunách při kombinované nabídce. Slevy získá zákazník při uzavření smlouvy s minimálním měsíčním plněním na 24 měsíců. Další informace najdou zákazníci na webu.