Vivo X100 Ultra je fotografická bestie s extrémním výkonem

Fotografie: Vivo

Vivo představilo svůj nejlépe vybavený stroj pro nadcházející měsíce. Novinka nese označení X100 Ultra a chce uspokojit nároky těch nenáročnějších. Na co se tedy můžete těšit? Čelní straně dominuje mírně zakřivený 6,78" AMOLED displej s 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dosahovat až 3 000 nitů.

Výkonu má novinka na rozdávání díky nasazení Snapdragonu 8 Gen 3. Sáhnout pak můžete až po 16GB RAM LPDDR5X a 1TB úložnému prostoru UFS 4.0. K dispozici však bude i 256/512GB interní paměť, případně i menší 12GB RAM. Prostředí telefonu obstarává nejnovější Android 14 a nadstavba OriginOS 4.

Dost možná hlavní trumfy Vivo X100 Ultra směřuje do oblasti fotoaparátů. Hlavní 1" snímač Sony LYT-900 disponuje 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Dále je připraven 200megapixelový teleobjektiv ISOCELL HP9 o velikosti 1/1,4", který Vivo vyvinulo společně se Samsungem. Počítat můžete s 3,7× bezztrátovým přiblížením, případně 100× digitálním zoomem. Jde o vůbec první zařízení od Viva, které je spuštěno s algoritmem Blueimage, jenž má výrazně zlepšit práci se světlem a promítnout se do kvality snímků za špatného osvětlení. Vivo na něm údajně pracovalo 8 let.

Vivo X100 Ultra je osazeno zobrazovacím čipem Vivo V3+, díky kterému telefon zvládá záznam 4K portrétního videa. Jinak se můžete spolehnout na běžné nahrávání 4K Videa, a to klidně i se 120 snímky za vteřinu. Neopomeneme ani poslední fotoaparát na zadní straně, jde o snímač LYT-600 s 50 megapixely a ultraširokoúhlým záběrem. Přední kamerka v průstřelu displeje má 50 megapixelů.

Baterie má 5 500 mAh a podporuje 80W drátové a 30W bezdrátové nabíjení. Výrobce oznámil, že model X100 Ultra již podporuje nejmodernější mobilní sítě 5.5G a oboustrannou satelitní komunikaci, avšak zřejmě funkční jen na čínském trhu.

Vivo X100 Ultra se nabízí v bílém, šedém či titanovém odstínu. Základní varianta 256+12 GB stojí v přepočtu 25 tisíc korun s daní, zatímco vrcholná 1TB verze vyjde zhruba na 31 tisíc korun s daní. Prozatím je prodej plánován jen na čínském trhu.