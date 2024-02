Vivo X100 Pro: zaostřeno na 1" fotoaparát, výhody optiky Zeiss a portrétní režim

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Vivo nedávno uvedla na český trh (po vlajkovém modelu X80 Pro a X90 Pro) také nejnovější Vivo X100 Pro, které jsme v naší podrobné recenzi ocenili za rychlé nabíjení, parádní displej, vysokou odolnost a v neposlední řadě špičkovou fotovýbavu. Právě na ni se zaměříme v tomto článku, neboť stojí primární senzor typu 1" i teleobjektiv rozhodně za pozornost.

Výhoda 1" senzoru

Opakování je matka moudrosti, proto si stojí za to připomenout, proč by vám mělo při nákupu nového fotomobilu na velikosti použitého fotosenzoru záležet. Ačkoliv se výsledek v podobě finálního snímku zakládá na mnoha různých aspektech, nikoliv pouze na velikosti použitého fotočipu, platí zde jednoduchá úměra, že čím větší čip je, tím lépe. Pryč jsou doby, kdy byly fotomobily osazené doslova titěrnými fotosenzory, přičemž Vivo X100 Pro se v tomto ohledu řadí k těm zcela nejlepším, neboť má velmi povedený fotočip Sony IMX989 typu 1" s 23mm ohniskovou vzdáleností a clonou f/1.75, viz tabulka, kde najdete rovněž informace o dalších fotoaparátech.

Hlavní snímač 4,3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.75 f/2.5 f/2.0 f/2.0 Označení snímače Sony IMX989 OmniVision OV64B Samsung JN1 ? Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 23 mm 100 mm 15 mm (119˚) 20 mm Velikost senzoru typ 1" 1/2,51" 1/2,76" ?" Velikost pixelu 1,6 µm 0,7 µm 0,64 µm 0,8 µm Druh ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF PDAF AF fixní Stabilizace OIS OIS - -

A proč je velikost fotosenzoru tak zásadním údajem? Fyzická velikost fotočipu má totiž přímý dopad na kvalitu snímků, množství zachycených detailů a schopnost zprostředkovat celkově kvalitnější snímek, neboť vytvoří „nativně“ velké pixely. Díky tomu není nutné skládat poměrně velké množství pixelů (momentálně se jedná v některých případech až o 16 pixelů) do jednoho uměle vytvořeného „superpixelu“. Zmíněný postup, tedy mít co největší fotočip, pak můžeme pozorovat i u profesionálních fotoaparátů, které rovněž nehrají na ultravysoké rozlišení a následný „pixel binning“, ale právě na velikost senzorů. V případě Viva X100 Pro tak mají jednotlivé pixely velikost 1,6 mikrometru, při skládaní čtyř do jednoho pak dokonce 3,2 mikrometrů.

Výhody optiky Zeiss a portrétní režim

S produkty Zeiss se setkáváme takřka všude, nejen u smartphonů. Na logo Zeiss narazíte v optice (dvojsmysl je zde tentokrát zcela na místě), ale například také v různých profesionálních medicínských zařízeních a dalších odvětvích. Chvalitebné navíc je, že v případě Viva a Zeiss se nejedná o pouhou „marketingovou“ spolupráci, jako to mobilní značky s oblibou dělají, ale o skutečné využití bohatého know-how a jeho aplikaci do finálních výrobků tak, aby telefony fotily co nejlépe.

Obor optiky a pochopitelně i samotný vývoj za účelem zajištění co nejlepších výsledků u Viva X100 Pro lze považovat za velmi rozsáhlý, stručněji řečeno přináší Zeiss u Viva X100 Pro vyšší čistotu snímků, živé, avšak přirozené „Zeiss barvy“, ale také minimalizaci různých světelných artefaktů, jako jsou odlesky a podobně. Velmi inovativním prvkem je v tomto ohledu teleobjektiv (typu periskop), který využívá systém čoček, jež se mohou hýbat, respektive mezi sebou mírně upravovat vzdálenost. S ním lze fotit fantastické makro snímky již ze vzdálenosti 18 cm, ale také se těšit velmi kvalitní optické stabilizace s hodnotou 4,5 dle standardu asociace CIPA. Pomocí teleobjektivu lze však fotit rovněž působivé portrétní fotografie (v režimu „Portrét“ ve fotoaplikaci je nutné zvolit možnost „100mm“), které nabídnou skutečně výrazné oddělení foceného subjektu od pozadí, a to díky již zmíněné 100mm ohniskové vzdálenosti.