Vivo X Fold3 se má stát prvním skládacím mobilem se Snapdragonem 8 Gen 3

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Mezi výrobci aktivními v segmentu ohebných telefonů je samozřejmě také čínské Vivo, které by mělo velmi brzy představit model X Fold3, o kterém informuje účet Digital Chat Station na sociální síti weibo.com. Dle spekulací by mělo jít o vůbec první mobil s ohebným displejem, který nabídne špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu. Doposud je totiž použit jen v mobilech klasické konstrukce.

Kromě toho by novinka měla útočit na další rekordy v oblasti tloušťky a hmotnosti. V rozevřeném stavu lze očekávat tloušťku kolem pouhých 6 mm, hmotnost by se mohla propadnout až ke 200 gramům.

Dle uniklého nákresu se zdá, že trojice fotoaparátů bude laděna společně se značkou Zeiss a předpokládá se, že kvalita by se měla přibližovat vlajkové lodi Vivo X100 Pro. Hlavní snímač má mít 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Doplní jej 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 64megapixelový teleobjektiv. Na další informace si musíme v tuto chvíli ještě počkat, avšak spekuluje se, že možná dojde na odhalení hned dvou verzí, přičemž ta lepší s přídomkem Pro by mohla nabídnout čtečku otisků prstů v displejích, a to i v tom ohebném.