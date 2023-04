Ohebné véčko Vivo X Flip vás dostane nečekaně velkým vnějším displejem

Fotografie: Vivo

Vivo představilo svůj první véčkový telefon s ohebným displejem a nazvalo jej X Flip. Novinka rozšiřuje řady dnes velice oblíbených telefonů, které skloubí v zavřeném stavu příjemně malé rozměry s velkým displejem. Poznávacím znamením novinky je velký venkovní AMOLED displej s 3". Důležité je, že Vivo spolupracuje s vývojáři aplikací, aby došlo k optimalizaci i pro venkovní displej. V praxi by to znamenalo, že mnoho úkonů uživatel na telefonu zvládne tak, aniž by jej musel rozevírat.

Rozevření vás přesto bude lákat. Uvnitř se ukrývá 6,74" AMOLED displej typu LTPO s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. V displeji je drobný průstřel pro 32megapixelovou selfies kamerku, čtečka otisků prstů je již na boku přístroje. O výkon se stará Snapdragon 8 Gen1+, který je spjat s 12GB RAM a až 512GB úložištěm.

Na vnější straně, v prostoru pod displejem je kruhový modul se dvěma fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací doplňuje 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Díky kloubu, který umožňuje takřka jakékoliv rozevření, lze fotit selfíčka i pomocí hlavních fotoaparátů.

Do těle se vměstnala baterie s kapacitou 4 400 mAh a je podporováno 44W drátové nabíjení. Dostupnost byla prozatím potvrzena pouze pro čínský trh, přičemž startovací cena základní varianty 256+12 GB je stanovena v přepočtu na zhruba 22 tisíc korun s daní.