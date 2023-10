Víte, jak pořídit Xiaomi co nejlevněji? Kupte si zánovní telefon

Fotografie: Mobil Pohotovost

Existuje blaženější pocit, než když si koupíte nějakou parádní věc, a ještě na ní ušetříte? Dobře, nechme zbytečných kudrlinek a pojďme rovnou k věci. Mobil Pohotovost má na skladě stovky zánovních smartphonů Xiaomi za skvělé ceny.

Zánovní = nepoužitý s dvouletou zárukou

Koupě zánovního telefonu je trefou do černého pro každého, kdo přemýšlí ekonomicky a chce za své peníze dostat jednoduše to nejlepší. Zánovní telefon je nikdy nepoužité, stoprocentně funkční zařízení v kompletním originálním balení, na které získáte dvouletou záruku. Pokud si tedy chcete pořídit úplně nový telefon za tu nejnižší možnou cenu, stoprocentně běžte do zánovky. V kapse vám zůstanou nemalé peníze, které se dva měsíce před Vánoci zkrátka hodí.

Parádní smartphony do 3 tisíc

Tentokrát jsme si posvítili na telefony, které budou vyhovovat všem, kteří chtějí od svého zařízení super displej, plynulý chod při běžném používání nebo hraní her, dostatečné úložiště s možností rozšíření, super fotky a nechtějí za něj dávat velké sumy.

Zánovní telefony Xiaomi

Xiaomi Redmi 10C již za 2 390 Kč

Xiaomi Redmi 10 5G již za 2 990 Kč

Xiaomi Redmi 12C již za 2 250 Kč

Podívejte se na kompletní nabídku zánovních telefonů a vyberte si ten pravý. Najdete je na stránce mp.cz/zanovni.