Véčko bez ohebného displeje. Testujeme Nokii 2660 Flip

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Pakliže vlastníte telefon alespoň 15 let, zřejmě si ještě vybavíte éru velice populárních „véček“, tedy telefonů s véčkovou konstrukcí, kterými jste mohli elegantně přijímat a ukončovat hovory. Tato konstrukce s nástupem dotykových displejů v podstatě vymizela. V posledních letech však zažívá jistou renesanci díky ohebným displejům. Ty se nás ale dnes týkat nebudou. Mobily s véčkovou konstrukcí totiž produkuje ještě třeba společnost HMD Global pod značkou Nokia. Nejnovějším přírůstkem je model 2660 Flip.

Jde o zcela základní telefon, který se na českém trhu prodává za necelé dva tisíce korun. Zaměřuje se na zcela nenáročné uživatele, kteří primárně telefonují a možná posílají SMS. V této souvislosti rovnou zmiňme zřejmě hlavní trumf telefonu, kterým je obří alfanumerická klávesnice. Ta bude vyhovovat všem se slabším zrakem a současně i většími prsty. Nokia 2660 Flip tak jistě zaboduje také mezi telefony vhodnými pro seniory. Psaní na velkých tlačítcích je skutečně pohodlné, brzy se naučíte psát třeba i zcela poslepu.

Oproti klávesnici je velkým zklamáním vnitřní displej. Má sice slušnou 2,8" úhlopříčku, ale jen QVGA rozlišení a co je vůbec nejhorší, naprosto tragické pozorovací úhly. Pokud telefon chytíte tak, aby vám to bylo pohodlné, jsou všechny barvy na displeji inverzní a celkově utrpí i čitelnost. To se výrobci vůbec nepovedlo. Obdobně je na tom i venkovní 1,77" displej, avšak u něj to tolik nevadí. Čas či zmeškaný hovor z něj lze vyčíst snadno.

Prostředí telefonu se nazývá Series S30+ a s původními Nokiemi z první dekády 21. století nemá vlastně vůbec nic společného. Můžete nastavit velikost písma, přeskládat si nabídku, avšak například nastavit si zkratky k často používaným funkcím nelze. Značná část hlavní nabídky je navíc věnována reklamám na hry, které si můžete párkrát zahrát (zpravidla třikrát či pětkrát) a následně si je koupit. Proč nejsou všechny sdruženy v položce Hry, kde je mimochodem další nadílka možných her k zakoupení, netušíme. Jedinou hrou, která je k dispozici zcela zdarma, je tak legendární Had. Podivné je pak zdvojené ovládání, kdy například pro cestu zpět slouží nejen pravá kontextová klávesa, ale i tlačítko pod ní.

Kapitolou sama pro sebe je fotoaparát, který výrobce hrdě dává takřka do všech svých telefonů. I v Nokii 2660 Flip je nasazen VGA snímač velmi nevalné kvality. Fotky z něj jsou těžce použitelné i na malém displeji telefonu, neboť někdy ani nepoznáte, co jste to vlastně vyfotili. Rozdíl mezi dnes testovaným kouskem a Nokií 8210 4G však najít můžeme. Kousek od fotoaparátu se nachází LED, kterou lze použít pro přisvětlení scény. Vše probíhá tak, že se dioda jednoduše rozsvítí. Velký dopad na výsledný snímek však tato skutečnost nemá. Ve zhoršených světelných podmínkách je VGA fotoaparát zcela bezradný.

Nokii 2660 Flip v redakci nadále testujeme. Pokud vás o ní cokoliv zajímá, zeptejte se přímo v diskuzi pod tímto článkem.