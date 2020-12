Vánoční překvapení od Applu? Za méně než týden by mohl odhalit nové zařízení

Podle zdrojů MacRumors, který se dostal k interní zprávě společnosti Apple, bychom se mohli v úterý 8. prosince dočkat představení nového produktu.

Obdobná interní zpráva, která je určena především technikům, přitom cupertinskou společností kolovala také před odhalením iPhonů 12, šance na představení nového produktu jsou tedy poměrně vysoké. K odhalení by konkrétně mohlo dojít ve 14:30 středoevropského času. Tuto informaci navíc před několika týdny nepřímo potvrdil i @L0vetodream, viz jeho příspěvek na Twitteru.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter)