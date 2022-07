Útočníci přizpůsobili šíření spywaru dovoleným, útoky cílí také na Česko

Fotografie: pixabay.com

Nejčastěji detekovaným škodlivým kódem byl v červnu spyware Agent Tesla. Bezpečnostní analytici ho objevili téměř v pětině všech případů. Ačkoli v předešlých měsících obecně poklesl počet jeho detekcí, v České republice se objevuje dlouhodobě a stabilně. Největším rizikem je pro uživatelská hesla uložená v internetových prohlížečích nebo v účtech e-mailových klientů jako Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird nebo Yandex.

„V červnu neměl spyware Agent Tesla v Česku žádnou větší kampaň. Aktuálně ke svému šíření využívá škodlivé e-mailové přílohy s názvy 1224736#.exe nebo Inquiries.exe. Nejčastěji se můžeme setkat právě s e-maily, které obsahují přílohy odkazující na nějakou fakturu,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

Útoky nejsou začátkem léta velké, ale přesně cílené

Ačkoli spyware v Česku v posledních měsících neútočil v žádné masivní kampani, rizikem zůstává i nadále. Kybernetičtí útočníci své strategie neustále proměňují na základě trendů a chování uživatelů.

„V případě spywaru Formbook jsme v červnu detekovali e-maily se škodlivými přílohami, které měly podobu potvrzení k rezervaci pobytu. Jasně tak vidíme, jak útočníci zneužívají hlavní sezónu dovolených, navíc první relativně standardní sezónu od vypuknutí pandemie. Největší útočnou kampaň jsme u Formbooku sledovali 6. června. Nejčastější škodlivá příloha měla název PO_87910219.exe,“ říká Jirkal.

V případě třetího nejčastěji detekovaného malwaru, passsword stealeru Fareit, objevili specialisté pokusy o cílené útoky v češtině. „Password stealer Fareit se zhruba pěti procenty všech detekcí je ukázkovým příkladem současného trendu menších, ale přitom cílených útoků. Zatímco kampaně v případě spywaru Agent Tesla nebo spywaru Formbook se objevují především v angličtině, menší útočné kampaně malwaru Fareit se již cíleně zaměřují na Česko,“ vysvětluje Jirkal a dodává: „V datech jsme tak objevili například české verze škodlivých příloh s názvy Cenová poptávka 2019 nebo Potvrzení platební faktury_INV_604-0335.“

Kyberútočníci očekávají, že nebudeme věnovat pozornost zabezpečení

Období letních prázdnin a dovolených je každoročně více rizikové, stejně jako například období před vánočními svátky. Jako uživatelé trávíme více času na svých zařízeních. Nemusíme přitom věnovat takovou pozornost zabezpečení a pravděpodobnost, že nechtěně otevřeme nebo spustíme nebezpečnou přílohu v neznámém e-mailu je tak vyšší.

Spyware je přitom druh malwaru, který se zaměřuje na jeden z nejdůležitějších ochranných prvků v online prostředí, a to na naše hesla. „Dostatečně silné a složité heslo je stále jedním z nejspolehlivějších bezpečnostních opatření, které máme k dispozici. Útočníci to samozřejmě vědí, a proto jsou uživatelská hesla tak cennou kořistí. Odcizené údaje mohou útočníci využívat k dalším útokům nebo je prodávat rozličným zájemcům na černém trhu,“ vysvětluje Jirkal.

Odborníci tak i během dovolené a cestování doporučují nepodceňovat základní bezpečnostní pravidla. Na prvním místě bychom měli věnovat pozornost tvorbě silných hesel a jejich bezpečné správě. „Heslo je klíčem k celé řadě našich online účtů, nejen v bankách, ale také na sociálních sítích a v e‑shopech. Ke každé takové službě bychom měli mít unikátní heslo, které bude složeno minimálně z deseti znaků, a to z číslic, písmen a případně i speciálních znaků, pokud to služba umožňuje. Hesla bychom také neměli nikam zapisovat a rozhodně je nedoporučujeme ukládat do internetových prohlížečů, které nejsou před spywarem dostatečně chráněné. Vhodnou alternativou jsou naopak správci hesel, programy, které uloží všechna vaše hesla v zašifrované podobě a vy si pak pamatujete pouze jedno heslo k přístupu do této služby,“ shrnuje Jirkal z ESETu.

Zařízení s operačním systémem Windows nezapomeňte dále pravidelně aktualizovat. Celkovou úroveň zabezpečení zvýší také kvalitní bezpečnostní software, který současné hrozby včas rozpozná.

Nejčastější kybernetické hrozby pro operační systém Windows v České republice za červen 2022: