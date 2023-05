Uniká evropská cena Xiaomi 13 Ultra. Mohla by příjemně překvapit

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi již v dubnu představilo svůj top model Xiaomi 13 Ultra. Doposud však platí, že jej pořídí pouze zájemci na čínském trhu. Ještě před oficiální premiérou však Xiaomi naznačovalo, že svůj nejlépe vybavený letošní kousek hodlá uvést i na globální trh. Doposud tak logicky nebyla potvrzena cena, ačkoliv několik možných odhadů se již objevilo.

Ty první hovořily o předpokládané ceně kolem 1 500 eur, což by znamenalo přibližně 35,5 tisíc korun. Nyní však přicházejí náznaky, že by cena mohla být nižší. Nizozemský prodejce Belsimpel novinku ocenil na 1 299 eur, což je již jen necelých 31 tisíc korun. S takovou cenou by se jednalo o velice zajímavou nabídku. Obdobný prodejce v Německu s názvem Gomibo má pak tento model v nabídce jen nepatrně dráže. V obou případech mají obchody uvedeny EU distribuci a variantu 512+12 GB.