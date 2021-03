Podívejte se, jak si vedl fotoaparát Pixelu 5 při objevování podmořského světa

Google na svém blogu představil dedikovanou aplikaci určenou pro používání Pixelů s několika speciálními pouzdry pro potápění, díky čemuž lze pořizovat působivé podvodní snímky nebo natáčet videa. Po spárování s jedním z kompatibilních pouzder (Kraken Sports KRH04, KRH03, KRH02 a KRH01) mají milovníci potápění k dispozici ovládání manuálního či automatického zaostření nebo možnost zoomovat. Nyní twitterový profil „Made By Google“ zveřejnil několik pěkných snímků pořízených pod vodou. Přestože si tímto způsobem nelze prohlédnout fotografie v plném rozlišení, jsou výsledky působivé, a to i vzhledem k tomu, že se nejedná o žádné speciální zařízení, ale stále „jen“ o obyčejný telefon, v tomto případě Pixel 5.

Now it’s even easier to use your Pixel camera underwater when paired with Kraken Sports housing!* Which sea creatures would you love to snap a pic of? 🐠 🐟 🦈 🐬



Learn more about new Pixel features https://t.co/uJbrR1C6kw



*See https://t.co/kNIVSdNuxo for more information. pic.twitter.com/7dXDb5NlBI