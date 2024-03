Těžká váha v redakci. Rozbalujeme Oukitel WP33 Pro

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Za zapůjčení Oukitelu WP33 Pro děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

Oukitel je na českém trhu spíše minoritní značka, která se však zaměřuje na vysoce odolné smartphony. Často jsme rovněž svědky toho, že se výrobce snaží jistou částí výbavy šokovat. A právě tento scénář se do puntíku naplnil u WP33 Pro, který se rekordy snaží trhat hned na několika frontách.

Co je v prodejním balení?

Nejprve si však novinku rozbalíme. Už samotné prodejní balení dává tušit, že nás čeká něco speciálního. Krabička je rozměrná a těžká. Kromě samotného telefonu, který je na první dojem opravdu velmi těžký, se v krabičce nachází koncovka nabíječky a USB kabel zakončený na obou stranách USB-C. Kromě toho je zde ještě koženková přezka, která se uchytí k telefonu, ten následně lze lépe nosit či přichytit třeba k batohu. Jelikož přichycení k telefonu zajišťuje sada šroubů, dodává výrobce preventivně sadu nářadí, která čítá plochý a křížový šroubovák.

Čím vyniká?

Nový Oukitel WP33 Pro začíná v redakci právě testovat, avšak i přesto už nás stačil zaujmout hned několika prvky výbavy, které u konkurence zpravidla nemají obdoby. Nad čím tedy dost možná užasle povytáhnete obočí?

Rozměry a hmotnost

Nemůžeme začít ničím jiným než rozměry a hmotností. Jakmile telefon budete chtít jen vytáhnout z krabičky, poznáte, že je skoro obtížné ho vůbec chytit. Více než 27 milimetrů tloušťky je opravdu nevídaných, avšak pokud si ještě pamatujete legendární Nokii 5110, ta byla se standardní baterií ještě tlustší. Vraťme se ale k Oukitelu WP33 Pro, neboť kromě tloušťky vás zaskočí i hmotnost 577,5 gramů. Letošní novinka patří k vůbec nejtěžším mobilům na trhu, byť titul nejtěžší telefon na světě jí nepřísluší. Na každý pád váží model WP33 Pro jako tři běžné dnešní telefony a rozhodně už po zhruba dvou minutách víte, že jej v ruce příliš dlouho nebudete chtít mít. Rovněž přenášení telefonu není žádný med. Kapsy jsou malé, telefon těžký. Jistí to batoh či brašna.

Baterie

Je to telefon, nebo powerbanka? V těle mobilu se nachází akumulátor s kapacitou 22 000 mAh. To je mimochodem zhruba 4,5× tolik, co je dnes v telefonech běžné. Jistě vás zajímá výdrž na nabití a nás také. Jen to tentokrát trochu potrvá, neboť předpokládáme, že týdenní výdrž v plném nasazení by neměla být ničím nereálným. Již předem se ale trošku děsíme nabíjení. Výrobce sice nasadil alespoň výkon 33 W, avšak při takto velké kapacitě baterie proces nabíjení i tak zabere několik dlouhých hodin.

Reproduktor

Za vysokou hmotností mobilu stojí také jeho nevídaně velký reproduktor s průměrem 36 mm a výkonem 5 W. Výrobce udává maximální hlasitost 136 dB a v praxi dokáže telefon rozeznít celou místnost. Hlasitost je skutečně neslýchaná na poměry mobilních telefonů. Neumíme si představit, že byste mobil přeslechli v jakkoliv hlučném prostředí. Na druhou stranu kvalita reprodukce není příliš dobrá, zcela chybí důraz na hloubky. Oukitel WP33 Pro se tak vyrovná spíše těm velmi levným Bluetooth reproduktorům.

Zvýšená odolnost

Oukitelu WP33 Pro nevadí voda, prach, pády z až 1,5metrové výšky, vysoké teploty či mráz. Jinými slovy, telefon do nepohody. Na druhou stranu se zde nabízí otázka, že pád tohoto mobilu na podlahu nebo nohu může být vcelku nepříjemný.

Oukitel WP33 Pro vás v redakci právě testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, ptejte se nás v diskuzi pod tímto článkem.