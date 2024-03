Mobilní telefon dnes většinou nosíme v kapse, dáváme na něj pozor a ideálně každý večer připojíme k nabíječce. Všechny tyto zažité věci však dokáže zbořit nový Oukitel WP33 Pro. Je tak velký, že se do žádné kapsy nevejde. Rozhodně se k němu nemusíte chovat v rukavičkách a o nabíječce možná vůbec nebudete vědět.

Oukitel je u nás spíše méně známou značkou, pokud si na ni už někdo vzpomene, zpravidla v souvislosti s vysoce odolnými telefony, jejichž výbava je však vždy cestou jistého kompromisu. Letošní novinka WP33 Pro se však snaží budit dojem moderního telefonu v čele se schopným procesorem. Celkově zde však máme takřka cihlu s hmotností přes půl kg a baterií, která dokáže zahanbit lecjakou powerbanku. Je pro takový telefon na trhu místo a jak se vlastně používá?

Technické parametry Oukitel WP33 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 175,4 × 84 × 27,2 mm , 577,5 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP69K Displej TFT IPS, 6,6" (2 460 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 6100+ , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ?, LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 22 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2024, 10 990 Kč

Obsah balení: vše potřebné a něco navíc

Už samotné prodejní balení dává tušit, že nás čeká něco speciálního. Krabička je rozměrná a těžká. Kromě samotného telefonu, který je na první dojem opravdu velmi těžký, se v krabičce nachází koncovka nabíječky a USB kabel zakončený na obou stranách USB-C. Kromě toho je zde ještě koženková přezka, která se uchytí k telefonu, ten následně lze lépe nosit či přichytit třeba k batohu. Jelikož přichycení k telefonu zajišťuje sada šroubů, dodává výrobce preventivně sadu nářadí, která čítá plochý a křížový šroubovák.

Líbilo se nám nechybí nabíjecí adaptér

přezka

Konstrukční zpracování: nezničitelné monstrum

Říká se, že fotografie mohou klamat, avšak u Oukitelu WP33 Pro i ty jasně prozrazují, že před sebou zdaleka nemáme tradiční telefon. Poměrně trefně na něj sedí označení cihla, neboť tloušťka narostla na 27 milimetrů a hmotnost dokonce na 577,5 gramů. Váží zhruba stejně, jako kdybyste si do ruky vzali tři běžné smartphony. Takto velký mobil se jen obtížně drží jednou rukou. Po pár minutách začne překážet nejen tloušťka, ale i hmotnost. Abyste zařízení mohli i ovládat, je vhodné zapojit do práce druhou rukou.

I v takovém případě však nemáte potřebnou jistotu úchopu a pocit, že vám telefon z ruky vypadne, není příjemný. Do hry proto vstupuje přezka, kterou za pomocí několika šroubků připevníte k tělu telefonu. Následně lze skrze ni dostat dva až tři prsty a telefon částečně „připoutat“ k vaší dlani. Současně je na přezce i očko pro přichycení ke karabině a následně třeba k batohu. Je trošku škoda, že přezka působí spíše lacině a kdyby byla o něco delší, taktéž bych se nezlobil.

Telefon se snaží působit opravdu robustně, v rukavičkách se k němu určitě chovat nemusíte. Díky standardu MIL-STD 810G nevadí teplotní rozdíly či pády z výšky až 1,5 metru. Odolnost IP69 znamená, že telefon může spadnout do vody a nevadí mu prašné prostředí. V kontextu robustního zpracování se mi ale příliš nelíbí tlačítka, která nejenže vypadají lacině, ale mají velmi slabý odpor a často jsem je stiskl, aniž bych chtěl. Věřte, že se to stane velmi snadno, protože telefon musíte chytit opravdu pevně.

U kláves můžeme zůstat. Do hlavního tlačítka na pravém boku je integrována čtečka otisků prstů. Funguje průměrně, občas ale nechce váš prst rozpoznat, nicméně většinou jde třeba o jednorázové zaváhání a stačí prst přiložit znovu a vše proběhne, jak má. Na opačné straně je velká červená klávesa, která je plně uživatelsky definovatelná. Můžete jí přiřadit tři libovolné funkce, a to pro krátký, dlouhý a dvojitý stisk. Lze tak kupříkladu rychle zapnout svítilnu nebo spustit jakoukoliv aplikaci. Levý bok je domovem i malého šuplíčku pro dvě nanoSIM. Zajímavostí je, že šuplíček není nijak uzamčený a stačí ho jen vysunout.

Líbilo se nám robustní konstrukce

odolnost vůči pádům, vodě i prachu

uživatelsky nastavitelné tlačítko

praktická přezka

Nelíbilo se nám extrémní hmotnost

vysoká tloušťka

nepohodlně se drží

Displej: solidní kvalita

U displeje bohužel nedošlo k nasazení AMOLED panelu, i tak se ale Oukitel snažil. 6,6" IPS displej vypadá docela dobře, překvapí sytými barvami a jemným Full HD+ rozlišením. Méně už jen 60Hz obnovovací frekvencí a podprůměrným jasem 450 nitů, který na své limity naráží hlavně venku, kdy má displej k dobré čitelnosti daleko. S ohledem na fakt, že model WP33 Pro je ideálně vytvořený pro dlouhé pobyty mimo civilizaci, to nedává smysl.

V horní části displeje je bohužel výřez pro čelní fotoaparát. Zní to možná trochu podivně, ale prostoru nad displejem příliš není, rozhodně ne pro umístění fotoaparátu. Zvolení průstřelu v zobrazovači by ale jistě bylo výrazně lepší volbou. O ochranu celého displeje se starají nejen vyvýšené boky, ale i sklíčko Gorilla Glass 5. Zmínit musíme ještě automatickou regulaci jasu, která rozhodně nefunguje tak, jak by uživatel potřeboval. Displej často venku nesvítí na maximum, což s přihlédnutím k nižšímu jasu není vůbec dobré, a naopak někdy v noci nechce pohasnout.

Líbilo se nám příjemné barevné podání a jemné rozlišení

Nelíbilo se nám horší čitelnost venku

špatná automatická regulace jasu

Zvuk: přehluší vše

Z fotografií jste možná již poznali, že hlavní reproduktor telefonu je na zadní straně, zhruba v místech, kde obvykle bývají fotoaparáty. Má průměr 36 milimetrů a výkon 5 W. Výrobce udává maximální hlasitost 136 dB a v praxi dokáže mobil rozeznít celou místnost. Hlasitost je skutečně neslýchaná na poměry mobilních telefonů. Neumíme si představit, že byste mobil přeslechli v jakkoliv hlučném prostředí. Na druhou stranu kvalita reprodukce není příliš dobrá, zcela chybí důraz na hloubky. Oukitel WP33 Pro se tak vyrovná spíše těm velmi levným Bluetooth reproduktorům. Pro úplnost zmiňme, že 3,5mm jack chybí, sluchátka tak musíte připojit skrze USB-C, případně bezdrátově.

Líbilo se nám neuvěřitelně hlasitý reproduktor

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

nemá 3,5mm jack

Výkon hardwaru: slušná nadílka

U podobných telefonů jsme zpravidla svědky nasazení výběhových procesorů, které již příliš radosti neudělají. Oukitel WP33 Pro však disponuje vcelku moderním Dimensity 6100+ od MediaTeku, který rozhodně nedělá ostudu. Doprovází jej 8GB RAM a 256GB úložiště. Po prvním zapnutí zbývá zhruba 231 GB pro vaše data a hodnota je to konečná, s paměťovkami si mobil neporadí. Výkonu má vcelku dost na všechny běžné úkony, avšak nároční hráči by spokojeni nebyli.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká paměť

slušný procesor

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: nekonečná, skoro

Dostáváme se k tomu, proč je Oukitel WP33 Pro tak velký a těžký. V jeho těle se totiž ukrývá baterie s kapacitou 22 000 mAh, což je zhruba 4,5× více než, než je dnes běžně v mobilech k vidění. Kapacita se přibližuje spíše větším powerbankám. Jinými slovy jde říci, že baterii jen tak nevybijete a procenta téměř nemizí.

Jakmile jsme telefon nabili na 100 %, započali jsme test, který byl nezvykle dlouhý. Telefon byl neustále připojen k internetu, buď skrze Wi-Fi, nebo pomocí 5G. Zhruba dvě hodiny denně byl využíván jako hotspot. Přesto jsme se po prvních 24 hodinách dostali na jen na 84 % baterie. Úplné vybití telefonu nastalo po necelých 7 dnech. Lze říci, že pokud bychom se vyvarovali energeticky náročného sdílení internetu, celý týden by telefon hravě zvládl.

Opětovné dobíjení je vhodné plánovat, protože trvá dlouho, navzdory podpoře 33W drátového nabíjení. Pakliže je telefon zcela či takřka vybitý, počítejte se zhruba 9 hodinami na nabíječce. Výhodou ale je, že můžete energii také sdílet, stačí propojit Oukitel WP33 Pro s jiným mobilem a on poslouží jako powerbanka.

Líbilo se nám neuvěřitelná výdrž

poslouží jako powerbanka

Nelíbilo se nám velmi dlouhé nabíjení

Konektivita: překvapivě kompletní

Naprosto se můžete spolehnout na konektivitu, kdy Oukitel WP33 Pro zvládá nejen 5G, ale podporuje také praktické kvalitnější hovory VoLTE (zkoušeno v síti O2). Dostalo se na Bluetooth 5.2 a rovněž je zastoupeno NFC, včetně podpory bezkontaktních plateb. Kromě podpory dvou nanoSIM karet si telefon rozumí i s eSIM.

Líbilo se nám podporuje NFC

zvládá 5G

nechybí VoLTE

eSIM

Fotoaparát: neobvyklé noční vidění

Na zadní straně jsou hned tři fotoaparáty, přičemž k milému překvapení mají všechny smysl. Hlavní snímač má 64 Mpx, ale k dokonalosti mu chybí optická stabilizace obrazu. Na focení ve dne či v prostorech s dostatečným světlem však plně postačuje. Ostrost je dobrá po celé ploše a podání barev je věrohodné. Kvalita nicméně poměrně rychlé klesá s horšícími se světelnými podmínkami. Na scénu přichází nevítaný šum a zvyšuje se riziko, že si snímek rozmažete během fotografování.

Zajímavý a do značné míry neobvyklý je druhý fotoaparát s nočním viděním. Má velmi slušné rozlišení 20 Mpx a je z podstaty samozřejmě černobílý. V praxi funguje tak, jak očekáváte. I v úplné tmě vidíte veškeré předměty i detaily. Jde o velmi šikovného pomocníka, pokud se často pohybujete v přírodě v noci a rádi fotíte. Výsledné snímky nevypadají vůbec špatně, jen je vhodné, aby měl telefon při nočním vidění na co ostřit.

Výčet fotoaparátů zakončuje již lehce postradatelný makro objektiv se 2 megapixely. V praxi jej tak příliš často používat nebudete.

Záznam videa není rozhodně předností. Nedostalo se totiž na podporu 4K a vrcholem je 2K. Výsledná videa jsou spíše trhanější, ani zvuk nepotěší kvalitou.

Jak jsme již naznačili, ve výřezu displeje je 32megapixelový čelní fotoaparát, který ale kvalitou nijak neoslňuje a je zde spíše pro případné videohovory než pro nadšence do selfies.

Líbilo se nám noční vidění

solidní hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám hlavnímu snímači by prospěla OIS

neumí 4K video

Software: spíše jen průměrný

Prostředí působí na první pohled takřka čistě, avšak zdání klame. Například se musíte smířit s tím, že chybí klasické menu, vše je na hlavních obrazovkách. Na to si ale lze poměrně rychle zvyknout.

Tradičním nešvarem méně známých výrobců je podpora. U Oukitelu WP33 Pro to zatím nevypadá nejhůře. Je zde sice starý Android 13, ale bezpečnostní záplaty jsou platné k únoru letošního roku. Jak to ale bude dále, je tak trochu ve hvězdách. Optimalizace není nejhorší, ale občas se telefon lehce zasekává, rozhodně by tak prospělo, kdyby výrobce na prostředí nadále pracoval.

Občas také narazíte na anglické slovo, ačkoliv máte samozřejmě jinak celé prostředí v češtině. Jde kupříkladu o nastavení délky rozsvíceného displeje, kdy pokud nechcete, aby displej vůbec zhasl, musíte označit volbu „Never“. Angličtina se vyskytuje i u doplňkových funkcí, jako je virtuální RAM či spuštění Snadného režimu. Ten je však naštěstí česky po spuštění.

Líbilo se nám současné bezpečnostní záplaty

snadný režim

Nelíbilo se nám starý Android 13

nedokonalá lokalizace

Zhodnocení

Oukitel WP33 Pro je velmi specifickým telefonem, který takřka nemá na současném českém trhu konkurenci. Uznejte sami, který mobil můžete reálně nabíjet jen čtyřikrát do měsíce a přitom jej aktivně používat? Další předností je extra hlasitý reproduktor, který nepřeslechnete ani v opravdu hlučném prostředí. Vhod přijde i vysoká odolnost proti nepříznivým podmínkám. Oceňujeme dále moderní procesor, 256GB interní paměť či podporu eSIM.

Mnohé přednosti jsou však velmi draze vykoupeny. Neskutečná výdrž opravdu vysokou hmotností a velkou tloušťkou. Kvůli tomu telefon nelze snadno přenášet či držet pohodlně v ruce. Zamrzí slabší fotoaparáty, prostředí, které by chtělo více vyladit, či třeba nedotažené příslušenství v podobě přezky. Ta mohla být delší a propracovanější.

Konkurence

Jedinou vcelku blízkou konkurenci představuje Doogee V Max, který má stejně velkou baterii a rovněž jde o těžké a tlusté zařízení. I přes vyšší cenu má však slabší procesor. Na druhou stranu jeho displej disponuje 120 Hz a mobil podporuje paměťovky.

Z běžných telefonů v dané cenové hladině mu může konkurovat třeba Samsung Galaxy A55, který má zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Pádům však neodolá a výdrž má zhruba o 5 dní kratší.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A55 256 + 8 GB Rozměry 161,1 × 77,4 × 8,2 mm , 213 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1480 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz