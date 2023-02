Testujeme odolné příslušenství PanzerGlass pro řadu Galaxy S23. Čím nás zaujalo?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Telefony nejnovější řady Samsung Galaxy S23 jsou v současnosti jedinými modely na trhu vybavené ochranným sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. To, kromě toho, že využívá zhruba z jedné pětiny recyklované materiály, chrání před pády i poškrábáním, přesto mnoho uživatelů sáhne i po dodatečné ochraně, kterou nabízí renomovaný dánský výrobce PanzerGlass.

Mezi novou řadou příslušenství PanzerGlass přitom najdeme pouzdra, ochranná skla, ale také horkou novinku v podobě ochranného skla na fotomodul, jehož design byl letos u celého trojlístku telefonů sjednocen.

Ochranné sklo fotomodulu dodá pocit bezpečí i styl

Instalace sklíčka s označením PanzerGlass Camera Protector je skutečně maximálně jednoduchá a v podstatě jen stačí sklíčko odlepit a nasadit na záda telefonu. Díky vystupujícímu fotomodulu pak není potřeba jej jakkoliv vyrovnávat či centrovat, jako tomu bývá v případě ochranného skla na displej – sklíčko na fotomodul se zkrátka přilepí a drží. S ohledem na použití osvědčených materiálů se není potřeba obávat ani degradace kvality výsledných snímků, naopak je zajištěna 100% ochrana samotných sklíček objektivů i kovových kruhů, kterým tak nehrozí žádné poškození.

Podle našeho názoru je navíc toto ochranné sklo fotomodulu také stylovým doplňkem, který však svým způsobem ani jako doplněk nevypadá. Osoby, které nejsou důvěrně seznámeny s designem řady Galaxy S23 se tak budou domnívat, že se jedná o líbivý fotomodul. Domníváme se tak, že záda s nasazeným sklíčkem na fotomodulech mohou vypadat ještě lépe, než jak je navrhl sám výrobce. Příjemnou přidanou hodnotou je pak již zmíněná odolnost a samozřejmě i kompatibilita s ochrannými kryty.

Praktické pouzdro, které neubírá na stylovosti

Ochranná pouzdra (či kryty) PanzerGlass HardCase vynikají kromě precizního zpracování, což je oproti různým levným pouzdrům patrné zejména v oblasti různých detailů, jako jsou výřezy pro mikrofony, odezva tlačítek či výplně v rozích pro zajištění ještě lepší ochrany, trojnásobnou certifikaci Military Standard, která telefon ochrání i při pádu z výšky až 3,6 metrů. Za velmi praktické prvky lze pak považovat zdířku pro poutko či vystouplé okraje chránící i displej.

Díky průhlednému designu lze dát na odiv zvolenou barevnou variantu a potěší také antibakteriální úprava povrchu krytu, jež ničí veškeré bakterie během 24 hodin od kontaktu.

Ochranné sklo jako samozřejmost?

Uživatelé, kteří chtějí mít 100% jistotu, že nepoškrábou či jinak neponičí displej svého telefonu, by měli sáhnout po ochranném skle. Ta od PanzerGlass se chlubí důkladným otestováním funkčnosti ultrazvukové čtečky otisků prstů, jejíž používání by mohlo být s jinými skly problematické, dokonce by nemusela detekovat otisk vůbec.

V případě S23 Ultra je pak část skla, pod níž je integrován snímač prstů, vyrobena z jiného materiálu než zbytek skla. S ochrannými skly od PanzerGlass, která jsou třikrát tvrzená, se lze rovněž spolehnout na vysokou odolnost proti prasknutí.