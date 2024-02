Těšíte se na Xiaomi 14 Pro? Zřejmě do Evropy nedorazí, na rozdíl od verze Ultra

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi se již připravuje na příchod vlajkové řady 14 na globální trhy, což znamená včetně Evropy. Došlo dokonce k oficiálnímu potvrzení data odhalení, proběhne 25. února v rámci veletrhu MWC 2024 v Barceloně. Zdálo se, že se tradičně dočkáme modelů Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro, které již byly představeny pro Čínu loni na podzim. Ukazuje se však, že plány čínského výrobce budou s největší pravděpodobností trochu jiné.

Klasického modelu 14 se dočkáme, ale naopak lepší varianta s přídomkem Pro bude evropským trhům zřejmě zapovězena. Naznačují to informace androidplanet.nl, který objevil slevové kupóny na stránkách Xiaomi. Slevy se týkají právě řady 14 a zmíněn je nejen model Xiaomi 14, ale překvapivě i top verze Xiaomi 14 Ultra, která doposud nebyla představena. Dozvídáme se také, že na nizozemském trhu bude možné získat slevu 200 eur na Xiaomi 14, přičemž jeho cena by měla dle techmaniacs.gr startovat na 1 099 eurech. V přepočtu by tak cena na českém trhu mohla být 27 990 Kč a případná sleva 5 000 Kč.

Slevové akce na chystané novinky od Xiaomi na nizozemském trhu

Je nasnadě, že verze Ultra, o jejíž konkrétní výbavě se mnoho neví, bude ještě výrazně dražší. Cena tak hravě přesáhne hranici 30 tisíc korun.