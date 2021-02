Téměř každý desátý Čech vyhazuje starý počítač, aniž by z něj smazal data

Fotografie: pixabay.com

Češi jsou v tomto ohledu poměrně zodpovědní, data z vyřazovaných nebo prodávaných zařízení maže 78 % respondentů. Naopak vůbec se tím nezabývá 8 % respondentů, i když výsledky se liší podle regionů. Nejbenevolentnější jsou uživatelé na Vysočině a v Karlovarském kraji, kde každý pátý vyhazuje nebo prodává zařízení, aniž by jej předtím zbavil veškerých osobních dat (na Vysočině to uvedlo 20 % respondentů, v Karlovarském kraji 19 %). „Když už data z vyřazovaných zařízení nemažou, děje se to především proto, že toto zařízení již nejde spustit, protože nefunguje (57 % případů), případně na to uživatelé nemají čas nebo je jim to jedno (21 %). Takřka pětina respondentů (19 %) také neví, jak data ze zařízení odstranit,“ přiblížil Michal Lukáš, Head of Presales ve společnosti Kaspersky pro region střední a východní Evropy.

Na discích zůstávají i intimní snímky partnerů

Vyřazovaná zařízení se často dostávají dále do oběhu. Ačkoli 42 % respondentů uvádí, že je odnáší do speciálních kontejnerů pro elektroodopad nebo do sběrných dvorů, tam si je může kdokoli odnést a znovu použít. Téměř 17 % Čechů tato zařízení nabízí dále k prodeji a pouhá dvě procenta je zlikvidují tak, že je už není možné používat. Ze zařízení, která jsou nabízena dále k prodeji, jde často data obnovit, a to i v případě, že byla smazána. Potvrdila to zkušenost výzkumného a analytického týmu (GReAT) společnosti Kaspersky v Německu, který prostřednictvím dvou největších internetových obchodů nakoupil 185 použitých paměťových médií a interních disků. Na 90 % z nich bylo možné detekovat datové stopy, u 16,4 % zařízení měli analytici dokonce přímý přístup k datům a u 78,3 % bylo možné data obnovit pomocí carvingových souborů.

Většina nalezených nebo obnovených dat bylo soukromých (92,6 %), ale nechyběly i případy firemních dat (6,7 %), což je varovná informace zejména pro IT manažery. V obou případech bylo možné takto získané informace zneužít, například pro metody sociálního inženýrství a následným phishingovým útokům, ale také k vydírání. Mezi obnovenými daty totiž nechyběly fotografie velmi osobního charakteru, jako např. intimní snímky partnerů, pornografie, party s užíváním drog, naskenované průkazy totožnosti a řidičské průkazy, lékařské zprávy, výplatní pásky nebo daňová přiznání.

Nestačí data smazat, musí se přepsat

„Mezi lidmi je široce rozšířená mylná představa, že jednoduchým smazáním dat předtím, než je zařízení nabídnuto k prodeji, dojde k jejich úplnému odstranění. Pokud však data nejsou vymazána správně, jejich obnova je poměrně jednoduchá a stačí k ní i bezplatné nástroje dostupné na internetu. Správně by měl uživatel přepsat všechna data na paměťovém nosiči. Ani zastaralá zařízení by se neměla prodávat bez obav ze zneužití, protože citlivé osobní údaje málokdy ztrácí na hodnotě, a to ani po letech,“ varuje Christian Funk, vedoucí GReAT týmu společnosti Kaspersky pro region DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko).

Vedle citlivých osobních dat se často na vyřazených zařízeních objevuje i malware. Společnost Kaspersky proto doporučuje všem, kdož kupují paměťová média z druhé ruky, aby je nejprve zkontrolovali pomocí bezpečnostního softwaru a předešli tak infikování vlastního zařízení. Průzkum společnosti Kaspersky realizovala agentura Instant Research na 526 respondentech z České republiky ve dnech 3. až 5. února 2021.