TCL 10 Pro do střední třídy přináší kvalitní displej, elegantní design a čtveřici fotoaparátů. Výrobce navíc slibuje příkladnou softwarovou podporu a hned dvě velké aktualizace operačního systému. Bude to stačit na získání pozornosti zákazníků v záplavě dalších telefonů s podobnou výbavou?

Značka TCL, která produkuje široký sortiment elektroniky již přes více než dvacet let, se relativně nedávno pustila i do segmentu chytrých telefonů. S těmi se navíc nesoustředí primárně na domácí (čínský) trh, jako je tomu u konkurence typu Xiaomi nebo Realme, ale rozhodla se vyrazit do světa a dobýt mimočínské trhy, včetně toho našeho. Jak se povedla současná vlajková loď TCL 10 Pro, která je na našem trhu dostupná za 12 tisíc korun?

TCL 10 Pro – videorecenze

Technické parametry TCL 10 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 158,5 × 72,4 × 9,2 mm , 177 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,47" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 675 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 612 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q2 2020, Kč 11 990 Kč

Obsah balení: vskutku originální pouzdro

V bílé krabičce je telefon, 18W napájecí adaptér, kabel typu USB-A/USB-C a ochranné silikonové pouzdro. To, ačkoliv je průhledné, má na sobě poměrně výrazné logo, respektive slogan výrobce „Display Greatness“.

Líbilo se nám včetně ochranného pouzdra

Konstrukční zpracování: jako oblázek

TCL 10 Pro k nám dorazil ve smaragdově zelené barvě, která telefonu opravdu sluší a pomáhá mu vyčnít z davu. Zelený je přitom jak kovový rámeček, tak skleněná záda s matnou povrchovou úpravou. Zde rovněž najdeme horizontálně umístěný pruh, v němž jsou hned čtyři fotoaparáty a dvě přisvětlovací diody. Telefon se díky zarovnanému povrchu nijak nehoupe na stole, je tak zářnou výjimkou v porovnání s konkurencí.

Z konektorové výbavy se mohou uživatelé spolehnout na USB-C a také stále praktický 3,5mm jack na horní straně, kde je rovněž infraport. Pozornost vzbudí tlačítko na levém boku, které spouští Google Asistenta a alespoň v současnosti nelze přemapovat, což je rozhodně škoda. Trochu tak připomíná nechvalně proslulé tlačítko Bixby u starších Samsungů. Zbytek výbavy je standardní, ať už se jedná o vypínací tlačítko a kolébku hlasitosti na pravé straně či slot pro dvojici nanoSIM karet, respektive kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty, na straně spodní.

TCL 10 Pro skvěle padne do ruky.

Telefon se v ruce velmi příjemně drží, na čemž se velkou měrou podílí i zaoblené boky a hmotnost 177 gramů. Mohli byste namítnout, že chybí certifikace zvýšené odolnosti, která se začíná objevovat už i v levnějších telefonech, což je nepochybně pravda. Stále bych ji však u smartphonu za 12 tisíc korun nepokládal za standard (všechna čest výjimkám).

Líbilo se nám povedený design

záda nehyzdí vystouplý modul fotoaparátu

nechybí 3,5mm jack ani infraport