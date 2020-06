Takto fotí dostupná Sony Xperia 10 II se třemi zadními snímači

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Sony má letos velmi zajímavé želízko ve střední třídě. Nová Xperia 10 II sice nebude bořit výkonnostní žebříčky, ale sází na to, co by uživatelé mohli skutečně ocenit. Zmínit můžeme například originální vzhled, kvalitní displej, zvýšenou odolnost nebo fotoaparáty. Těch opět není nejvíce, jsou „jen“ tři, ale každý má smysl a jasně přidělené úkoly. Běžné focení má na starost 12megapixelový snímač, dvojnásobné bezztrátové přiblížení 8megapixelový teleobjektiv a pro chvíle, kdy by se vám hodil širší záběr, je zde 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač se záběrem 120°.

Nesmíme zapomenout ani na čelní fotoaparát, který je schován v tenkém rámečku nad displejem. Má opět 8 megapixelů a plní funkci tvořiče selfies. Hlavní fotoaparát pak dokáže zaznamenat video až ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. V případě, že byste zatoužili po 60 snímcích za vteřinu, stačí snížit rozlišení na Full HD.

Parametr Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Teleobjektiv Čelní fotoaparát Rozlišení 12 Mpx 8 Mpx 8 Mpx 8 Mpx Světelnost f/2.0 f/2.2 f/2.4 f/2.0 Velikost senzoru 1/2,8" 1/4" 1/4" 1/4" Bezztrátové přiblížení ne ne 2× ne Šířka záběru – 120° – – Optická stabilizace ne ne ne ne

Ukázkové fotografie