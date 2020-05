Prohlédněte si první snímky pořízené Sony Xperií 10 II. Výsledek stojí za to

Fotografie: mobile01.com

Horká novinka Sony Xperia 10 II by se měla v průběhu následujících týdnů dostat na pulty obchodů a přinést do střední třídy zvýšenou odolnost IP68 či 6palcový OLED displej s filmovým poměrem stran 21:9. Ale ještě než se tak stane, doporučujeme vám prohlédnout si první snímky pořízené tímto telefonem, které zveřejnil mobile01.com.

Ve výbavě Xperie 10 II najdeme hned tři fotoaparáty: 12Mpx hlavní snímač, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a dvojnásobný teleobjektiv o shodném rozlišení. Níže se můžete podívat na snímky pořízené jednotlivými snímači o ohniskových vzdálenostech 16, 26 a 52 milimetrů. Dokonce nechybí nechybí ani ukázka nočního režimu či fotografie pořízené čelní 8Mpx selfie kamerkou.

Na celou obrazovku První dva snímky byly vyfoceny standardním denním režimem, zbylé dva s aktivovaným nočním režimem

Cena tohoto zajímavě vybaveného telefonu by měla činit zhruba 9,5 tisíce korun. Sony Xperia 10 II by tak mohla představovat jeden z nejlépe vybavených telefonů v dané cenové kategorii. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co na fotografie říkáte.