Studenti mohou v dubnu s T-Mobile soutěžit o nové iPhony, AirPods a další ceny

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

T-Mobile v tiskové zprávě oznamuje, že připravil soutěž, kde se v každém ze tří kol bude hrát o nový iPhone 11 64 GB, chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE a AirPods 2019. Stačí jen na internetových stránkách uzavřít, prodloužit či přejít z předplacené karty na tarif pro mladé Můj Student. Na koho se štěstí neusměje, může se i tak těšit na drobnou pozornost.

Zapojit se do hry o atraktivní ceny je velice jednoduché. K automatické účasti stačí jediné – uzavřít či prodloužit smlouvu na tarif Můj Student na webu T-Mobile. Není potřeba chodit do prodejen či volat na infolinku: v takovém případě totiž nebudou zapojeni do soutěže. Na výběr je například tarif Můj Student 100 (minut a SMS) a 7 GB dat za 425 Kč s DPH měsíčně, případně Můj Student 100 (minut a SMS) a 17 GB dat za 575 Kč s DPH měsíčně.

Losování bude probíhat celkem třikrát: 10., 20. a 30. dubna. V každém kole se hraje o tyto ceny:

1× iPhone 11 64 GB – černý

1× Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE (R805F) – stříbrné

2× Apple Airpods 2019 – bílá

Kdo neuspěje při losování, může se těšit na jeden z uvedených dárků:

výběr Uvítací melodie a její používání na jeden měsíc zdarma

HBO GO na jeden měsíc zdarma

slevové vouchery k externím partnerům, např. do Freshlabels, Bonami, Knihy Dobrovský

předplacená karta: Twist podle spotřeby s kreditem 200 Kč

Každý zákazník automaticky získá jednu z těchto odměn na základě náhodného výběru. Více o nabídce i soutěži najdete na tomto odkazu.