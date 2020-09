5 z vás může vyhrát tarif Můj Student na rok zdarma

Fotografie: T-Mobile.cz

Od 4. září přichystal T-Mobile soutěž nejen pro všechny školou povinné, jak se lze dočíst v tiskové zprávě. Každý, kdo do 30. září on-line uzavře smlouvu k paušálu Můj Student (pro zákazníky do 26 let věku), může získat svůj tarif na celý rok zdarma. Hraje se celkem o pět tarifů. Pro všechny účastníky má T-Mobile další zajímavé odměny.

Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Stačí si od 4. do 30. září on-line sjednat tarif pro mladé do 26 let Můj Student. Tím se zákazník automaticky zařadí do slosování o pět hlavních cen – měsíční paušál na rok zdarma. A je jedno, jakou nabídku pro mladé si vybere. Třeba Můj Student 100 (100 minut a SMS do všech sítí) a 7 GB dat za 425 Kč měsíčně, nebo Můj Student 100 a Neomezená data SD (20 GB plnou rychlostí, pak 3 Mbit/s) za 675 Kč s DPH. Za první rok tak může ušetřit více než osm tisíc korun. Vše o soutěži najdete také na www.t-mobile.cz/pro-mlade.

Na koho se štěstí neusměje, i tak nepřijde zkrátka. Za každé on-line sjednání dostane totiž zákazník na první měsíc neomezená data zdarma a k tomu slevu 20 % do e-shopu Freshlabels.cz, který nabízí zajímavé produkty od progresivních značek a designérů z celého světa. Také splňují vysoké nároky na design, kvalitu a jsou ohleduplné k lidem a životnímu prostředí.

K uzavření smlouvy on-line s výhodou pro studenty stačí uvést rodné číslo dokazující, že uživatel ještě neoslavil sedmadvacáté narozeniny. U zákazníků mladších 18 let pak smlouvu může uzavřít zákonný zástupce. Smlouva je na dobu neurčitou a není potřeba se vázat na 24 měsíců. Tarify Můj Student si lze přidat do rodinného řešení Magenta 1, díky tomu tak zákazníci získají ještě výhodnější ceny.