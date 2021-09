Snapdragon 695G se bude ve střední třídě snažit zaujmout hlavně hráče

Fotografie: Qualcomm

Qualcomm byl dlouhodobě považován za krále mezi výrobci čipsetů pro mobilní telefony, ale jak ukazují poslední zprávy, tuto pozici nemá zdaleka jistou. Proto musí začít více hlídat segmenty, kde mu konkurence nejvíce ukrajuje na podílu. Kromě 5G sítí je to pak i střední třída, kde velká skupina lidí hledá co nejvyšší výkon za co nejnižší peníze. Server winfuture.de spekuluje o tom, že přesně sem budou cílit i připravované Snapdragony 695 a 695G. „Géčko“ v názvu se používá už nyní a obvykle se tak označuje výkonnější varianta, případně nějaké funkce navíc – přesně to, co je je ke „gamingu“ nejvíce potřeba.

Hlavní předností novinek má být podpora obnovovací frekvence displejů až do 144 Hz. To by bylo u telefonů ve střední třídě velkým krokem kupředu a něčím, na co hráči rádi slyší. Dostatek výkonu by pak měla poskytnout jádra taktovaná na 2,5 GHz. Prozatím však nejsou známy podrobnější informace ani termín představení.