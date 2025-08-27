Slevy udeřily na audio. Za top ceny najdete JBL, Marshall i Niceboy

Příslušenství za TOP ceny
I když v nabídce najdeme parádní slevy také na telefony, hlavním hitem je příslušenství. Například JBL opět boduje se sraženými cenami a vy si tak můžete pořídit třeba sluchátka JBL Tune 760 NC BT už za 1 389 Kč (původně 1 590 Kč) nebo reproduktor JBL Go 4 za 999 Kč (původně 1 289 Kč).
Další sluchátka a reproduktory za top ceny:
- Marshall Major IVza 1 589 Kč (původně 1 789 Kč)
- Niceboy HIVE Beans Concert za 959 Kč (původně 1 189 Kč)
- Xiaomi Redmi Buds 6 Pro za 1 549 Kč
- JBL Flip Essential 2 za 1 899 Kč (původně 1 989 Kč)
- LAMAX PartyGo1 Play za 1 399 Kč
Bez ohledu na věk jsou v dnešní době nepostradatelnou výbavou chytré hodinky, které dokážou monitorovat vaše zdraví, pohyb, ale hlavně jsou prodlouženou ruku vašeho chytrého telefonu. Akční hodinky ocení nejen studenti, ale i rodiče, kteří je často pořizují jako praktický dárek. I u nich jsou totiž ceny sražené.
- Niceboy Watch GTR 2 za 1 249 Kč (původně 1 749 Kč)
- Xiaomi Redmi Watch 5 za 2 189 Kč
Kompletní výběr zlevněných produktů najdete zde, kde se to hemží nejen příslušenstvím, ale i telefony od Applu, Samsungu, Xiaomi nebo Motoroly. Tam se u vybraných modelů ceny srazily co nejníž a vy tak můžete pořídit třeba Xiaomi Redmi Note 14 Pro za pouhých 5 090 Kč (původně 5 290 Kč) nebo třeba Xiaomi Redmi 14C za 2 690 Kč (původně 2 990 Kč).