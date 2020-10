SanDisk Extreme Portable SSD a Dual Drive Luxe: na cesty jako dělané

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci pro vás čas od času otestujeme i nějaký zajímavý SSD. Tentokrát jsme vyzkoušeli SanDisk Extreme Portable SSD, který se chlubí zvýšenou odolností, kapacitou až 2 TB a zajímavým provedením, to vše přitom za rozumnou cenu. Řekneme si, jaké jsou naše dlouhodobé dojmy z tohoto disku a zda se vyplatí jeho nákup. Jako bonus navíc představíme i flashdisk Dual Drive Luxe USB Type C.

Na mobilenet.cz pro vás testujeme rádi i příslušenství. A vzhledem k tomu, že SSD se staly běžnou součástí našeho života, čas od času otestujeme i ty. Tentokrát nám do oka padl Extreme Portable SSD od SanDisku, a to nejenom díky jeho zajímavé ceně, ale hlavně pro jeho provedení a zvýšenou odolnost. Chtělo by se říci, že jde o ideální doplněk na cesty, ale potvrdí to i naše dojmy z používání?

Obsah balení: disk a dva kabely

V balení SanDisk Extreme Portable SSD nalezneme základ, tedy samotný disk ve vybrané kapacitě a také dvojici USB kabelů. Jeden nabídne USB-C–USB-C konektor, druhý USB-C–USB-A. Disk tak snadno spojíte s novým i starším počítačem, díky USB-C kabelu také s většinou modernějších smartphonů. Dostalo se i na základní manuál.

K balení flashdisku SanDisk Dual Drive Luxe USB Type C toho příliš nepovíme. V zalisovaném obalu totiž dorazí pouze tento disk ve vámi vybrané paměťové variantě od 32 GB do 1 TB.

Konstrukční zpracování: disk do nepohody

Disk je už na pohled stvořen pro ty, kteří jsou často na cestách a nechovají se k úložišti jako v rukavičkách. Konstrukce je z plastu, přední a zadní díly jsou pogumované. Díky tomu se skvěle drží, aniž byste měli pocit, že vám každou chvíli vyklouzne disk z ruky. Přední díl je navíc ještě perforovaný. To se nám líbí. Dominantním prvkem je výřez v pravém horním rohu, který poslouží například pro uchycení do karabiny. Tento výřez je červeně zabarven, díky tomu působí disk velmi pěkným dojmem. I když nejde o hliníkového krasavce, elegance mu nechybí.

SSD je díky rozměrům 96,2 × 49,6 × 8,9 mm velice skladný, hmotnost 79 gramů vám rovněž nebude nijak překážet. Díky tenkému provedení se disk vejde kamkoli, třeba do kapsy od kalhot či do náprsní kapsy.

Důležitým prvkem je USB-C na spodní hraně disku. Jde o USB 3.1 Gen 2 a jak jsme již uvedli, díky dvěma kabelům v základním balení disk spojíte jak se zařízeními vybavenými USB-C, tak i USB-A.

Potěší certifikace IP55.

Kvalita zpracování je na velmi dobré úrovni. Nikde nic nevrže, neprohýbá se, ani přestože je disk vlastně kompletně plastový. Výrobce dokonce udává odolnost dle certifikace IP55. Na koupání to tedy není, ovšem nějaký deštík či prašnější prostředí disk rozhodně nerozhází. Díky odolnému pogumovanému provedení bez problému přežije i nějaký ten pád.

Celkově vzato je disk kvalitně zpracovaný, odolný a nevypadá vůbec zle. Stydět se za něj nebudete muset ani na obchodní schůzce či na prezentacích.

V krátkosti se zaměříme také na flashdisk SanDisk Dual Drive Luxe USB Type C. Ten je kovový a zaujme primárně přítomností jak USB-A (USB 3.1 Gen 1), tak USB-C (USB 3.1 Type-C). Jde tedy o duální disk s oběma konektory. Disk je opatřen i krytkou, která může v jednu chvíli chránit buď USB-A, nebo USB-C. Zpracování je poctivé a flashdisk je velmi malý (8,6 × 44,4 × 12,1 mm), výhodou je také otvor pro provlečení, například na kroužek od vašich klíčů. Dodáme však, že flashdisk se při používání poměrně citelně zahřívá a kvůli kovové konstrukci může být v nejvyšším zatížení poměrně horký. Vzhledem k velké kapacitě a malým rozměrům se však není čemu divit.

Rychlostní testy: velmi slušné výsledky

Sandisk garantuje v případě Extreme Portable SSD maximální přenosovou rychlost čtení 550 MB/s, disk se vyrábí v maximální kapacitě 2 TB. Nám na test dorazila varianta s 500 GB. O mnoho více se z produktových listů nedočteme, proto jsme vyzkoušeli hned několik testů. V první řadě, 550 MB/s je rychlost reálná, z několika testů jsme vybrali průměrný výsledek, který ukazuje rychlost téměř 520 MB/s při čtení a necelých 400 MB/s při zápisu. Sice v tomto ohledu není SanDisk Extreme Portable SSD premiantem, ovšem rozhodně se nemá za co stydět. Při testech rychlosti byl navíc disk více než z poloviny zaplněn uživatelskými daty.

Průměrný výsledek měření rychlosti čtení a zápisu

Vyzkoušeli jsme také přenos souborů. SanDisk Extreme Portable SSD uložil soubor o velikosti 8,3 GB za 21 vteřin (výsledek je průměrem pěti po sobě jdoucích testů) skrze přímé USB-C (USB 3.1 Gen 2) spojení. Tyto výsledky odpovídají rychlosti zápisu, kterých je disk schopen dosáhnout.

Co se týká testu přenosových rychlostí flashdisku Dual Drive Luxe, jsou výsledky pochopitelně horší, odpovídá to rovněž jeho zaměření. Výsledky naleznete na následujícím screenshotu. Doplníme, že SanDisk garantuje rychlost čtení 150 MB/s, což odpovídá i naměřeným výsledkům. Rychlost zápisu činí zhruba 70 MB/s, jedná se tedy o vhodný disk například pro přesun menších filmů či například fotografií z mobilního telefonu do počítače. Pro správu má SanDisk připraven i aplikaci SanDisk Memory Zone, která je k dispozici pro zařízení s Androidem a která správu a přenos souborů zjednodušuje.

Poznámka: Naměřené hodnoty jsou zprůměrovanými výsledky, u obou disků jsme provedli dvě desítky měření v různých situacích, přičemž do článku jsme vložili průměr všech výsledků.

Zhodnocení: kvalita, která nezklame

Testování SanDisk Extreme Portable SSD i Dual Drive Luxe USB Type C v nás zanechalo veskrze pozitivní dojmy. Disky jsou skvěle zpracované a kompaktní. Přenosové rychlosti nás také nezklamaly. Pokud jste si stále nezvykli na „dobu cloudovou“ a data chcete mít co nejblíže u sebe, jsou externí disky stále velmi dobrou volbou.