Potkalo vás samovolné smazání dat u disků SanDisk? Máme pro vás řešení

Na mobilenet.cz čas od času testujeme také produkty SanDisk. Přinejmenším některé disky z nabídky výrobce Western Digital, pod něhož značka Sandisk spadá, však v poslední době sužují dosti nepříjemné problémy, které nelze brát na lehkou váhu. Konkrétně by se mělo jednat o modely:

O svou zkušenost se podělili redaktoři The Verge (na sociální síti X lze dohledat však celou řadu případů stížností), kteří kvůli závadě disku přišli o 3 TB dat. Rovněž stížnosti na sociální síti Reddit poukazují na to, že tento problém netrápí pouze jednotlivce, ale celou řadu zákazníků.

External USB drives are really are the least reliable part of Mac life :(. I never *not* have problems with external disks. Brand new SanDisk 4TB SSD (less than a month old) now gives me "The disk you attached was not readable by this computer."



Thank you for nothing.