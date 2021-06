SSD Seagate s názvem FireCuda Gaming překvapí jak designem, tak zpracováním a rychlostí přenosu. Není nicméně nejlevnější, a tak dnes odpovíme na to, zda má smysl o jeho pořízení uvažovat.

Na mobilenet.cz disky standardě netestuje, takže když už si nějaký vypůjčíme, musí být zajímavý. Naposledy jste si mohli přečíst recenzi na SanDisk Extreme Portable SSD, ještě předtím na velmi povedený disk Samsung T7 Touch. Dnes se podíváme na kousek od renomovaného výrobce Seagate – model FireCuda Gamig SSD.

Jak už název napovídá, disk je určen primárně pro hráče, ovšem ocení jej i ostatní. Je elegantní, špičkově zpracovaný a vysoké přenosové rychlosti využijete v každém případě.

Technické parametry Seagate FireCuda Gaming SSD

Rozměry 10,0 × 52,5 × 104,4 mm Hmotnost 100 gramů Materiál hliník/plast Maximální přenosová rychlost USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps), až 2 500 MB/s Typ disku PCI Express NVMe Konektor USB-C Cena (0,5/1/2 TB) cca 4 500/7 000/11 000 Kč

Obsah balení: jen základ

V balení kromě samotného disku naleznete ještě USB-C–USB-C kabel pro přenos dat a základní dokumentaci. Je možná škoda, že výrobce nepřibalil i kabel s koncovkou USB-A, ovšem zřejmě předpokládal, že buď jej máte, nebo si vystačíte právě s USB-C.

Kabel dodávaný od výrobce rozhodně chválíme, je velice pevný a bezpochyby odolá i méně šetrnému zacházení. Jeho délka činí cca 50 cm.

Vzhled a zpracování: luxusní kousek

Máte rádi, když je elektronika hezká i na pohled? Jste na správném místě. Kvádr s rozměry 10,0 × 52,5 × 104,4 mm je téměř kompletně hliníkový, čemuž odpovídá i hmotnost na hranici 100 gramů. Není to moc, není to málo, ale jakmile jej vezmete do rukou, cítíte opravdovou kvalitu. Disk nám připomíná produktovou řadu disků LaCie, konkrétně starší Porsche Design Slim SSD. LaCie patří jakožto dceřiná společnost společnosti Seagate, tak je inspirace ve vlastních řadách logická.

Navíc se hliník hodí pro odvod tepla, které obecně externí disky trápí. V našem případě můžeme říci, že i když se disk zahřeje, nikdy ne tak, abyste jej neudrželi v rukou, navíc velmi rychle zchladne (dokonce i v těchto tropických dnech). Někomu by možná mohlo vadit, že hrany jsou opravdu ostré. Nutno dodat, že hliník má speciální povlak, který jej lehce zmatňuje, avšak přitahuje vlasové škrábance.

Disk vypadá luxusně.

Kov je tmavě šedý a dalo by se říci, že disk je monolitem. Není to však tak úplně pravda. Na přední straně je vyfrézovaný vertikální „zářez“, ve kterém se nachází LED. Díky sklonu se svit odráží od hrany, takže je tlumený, přesto jasně pozorovatelný. Celé to působí velmi atraktivně. Pokud navíc patříte mezi hráče, na které Seagate s tímto modelem míří, potěší i fakt, že je svit diod konfigurovatelný skrze speciální aplikaci. Opravdové nadšence potěší i podpora Razer Chroma. Pokud tedy máte další herní periferie, které umí měnit barvu, můžete jejich svit synchronizovat i s diskem Seagate.

Na boční straně je důležitý vstup USB-C, vedle kterého je ještě sekundární LED světlo, které se zapne, když deaktivujete hlavní LED panel. Logo výrobce je decentně vyfrézované na přední straně. Spodní strana disku je pogumovaná a protiskluzová, skvěle tedy drží na stole či jakékoliv jiné rovné podložce. Nalezneme zde také štítek s nejdůležitějšími informacemi.

Líbilo se nám elegantní LED panel

špičkové zpracování

matné hliníkové provedení

rozumná hmotnost

Nelíbilo se nám hrany jsou velmi ostré

větší rozměry

Rychlostní testy: velmi slušné výsledky

Seagate FireCuda Gaming SSD je disk standardu PCI Express NVMe, podporuje maximální přenosové rychlosti USB 3.2 Gen 2x2, tedy SuperSpeed USB 20 Gbps. Potencionálně se tedy bavíme o propustnosti 2 500 MB za vteřinu. Samozřejmě musíte mít podporované zařízení, kterých stále není dostatek, alespoň ne těch levnějších. Počítat tedy musíte spíše s nižšími rychlostmi, nejčastěji 5 Gb/s (625 MB/s) nebo 10 Gb/s (1 250 MB/s), záleží na specifikacích PC (USB 3.2 Gen 1, nebo Gen 2). Bohužel Seagate navíc upozorňuje, že při maximálních rychlostech standardu USB 3.2 Gen 2x2 může dojít k občasným problémům. Disk lze pořídit v kapacitách 500 GB, 1 a 2 TB.

My jsme disk testovali s MacBookem Pro 2020 s porty Thunderbolt 3, které sice nabízí vysoké přenosové rychlosti (40 Gb/s), ovšem jsou zpětně měřitelné s USB 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s), tedy teoreticky 1 250 MB/s. Samozřejmě jde o teoretická čísla, v našem v případě jsme se dostali na rychlosti okolo 930 MB/s při zápisu a 880 MB/s při čtení. Nutno podotknout, že tato čísla jsou zprůměrovaná a stabilní, k poklesu zkrátka nedocházelo.

Přenos 4,5GB souboru zabral zhruba 5 vteřin, což plně odpovídá naměřenému výkonu. Rychlost se samozřejmě mění v případě, kdy kopírujete například složku s tisíci soubory. V našem případě jsme vyzkoušeli přenos složky o velikosti 90 GB, ve které bylo přes 25 tisíc souborů. V takovém případě trval přenos 5 minut a 36 vteřin, což odpovídá průměrné rychlosti zhruba 270 MB/s. Jde však o extrémní případ. Téměř identických výsledků jsme se dočkali v případě měření pomocí nástroje Crystal Disk Mark a notebooku Surface Book 3 s USB-C 3.1 Gen 2. I zde by bylo maximální rychlostí 1 250 MB/s, ovšem jen teoretickou.

Líbilo se nám špičkové přenosové rychlosti

Seagate Toolkit: šikovný pomocník

Po připojení disku k počítači naleznete uložený instalační software, který vás provede registrací produktu a také instalací aplikace Toolkit pro Windows či macOS. Tento malý program dokáže skrze utilitu Sync Plus vybrat složky, které se budou po připojení oboustranně synchronizovat. Nejde o komplexní zálohu celého počítače, na to je nutné vybrat speciální program, v případě macOS například Time Machine. Jde však o šikovného pomocníka.

Skrze Toolkit se můžete proklikat i k detailnímu návodu, případně k LED Settings, kde lze nastavit barvy LED panelu na přední straně. I když Seagate uvádí, že je tato možnost dostupná i v aplikaci pro macOS, bohužel se nám nastavení najít nepodařilo, pouze v rámci Windows. K tomu, abyste se dozvěděli, že pro macOS tato možnost chybí, musíte navštívit speciální stránky kompatibility, což je matoucí.

Líbilo se nám jednoduchá správa

snadná záloha důležitých souborů a složek

Nelíbilo se nám neúplné funkce v aplikaci pro macOS

Zhodnocení: disk, který se líbí

Testování disku Seagate FireCuda Gaming SSD 1 TB nás opravdu bavilo. Kvalitní zpracování, luxusní design, špičkové přenosové rychlosti, to vše na nás zapůsobilo. Díky hliníkovému tělu se disk nadlimitně nepřehřívá, a to dokonce i přestože jsme jej testovali v opravdových vedrech. I za to si zaslouží pochvalu. Čekáte nějaké ale? Jedno tu je – cena.

Za námi testovanou variantu s 1 TB zaplatíte 7 tisíc korun. Lze pořídit i o pár stokorun levněji v rámci vybraných obchodů a narazili jsme i na cenu okolo 6 tisíc korun. Druhou menší nevýhodou jsou poměrně zmatečné stránky výrobce, které vás nechají dlouze hledat, než naleznete odpovědi na otázky s kompatibilitou (narážíme na pár problémů s aplikací Toolkit na macOS). Tak či tak, za nás dostává Seagate FireCuda Gaming SSD palec nahoru, a to dokonce i v případě, že nevyužijete hlavního lákadla v podobě USB 3.2 Gen 2x2.

Hledáte alternativu? Pokud si vystačíte s diskem s podporou USB 3.2 Gen 2, oceníte menší rozměry i hmotnost, vyplatí se zapřemýšlet nad Samsung T7 Touch. Stejná kapacita vyjde na necelých 5 tisíc a jako bonus navíc získáte zabezpečení skrze čtečku otisků prstů.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz