Samsung zůstává dvojkou na trhu s tablety, jak jsou na tom ostatní?

Trh s tablety, který má pravděpodobně už své velké dny slávy za sebou, zažívá podle průzkumu společnosti Canalys pokles – konkrétně o 14 % v období mezi druhým čtvrtletím 2022 a druhým čtvrtletím 2021. Samsung si však zachoval druhou pozici ihned za Applem, jenž je dlouhodobě jedničkou se svými iPady.

Worldwide #Tablets & #Chromebook shipments suffered fourth quarter in a row. Major reasons contributing to the loss were - Rising inflation, COVID-related lockdowns in China, and falls in consumer and education spending. Read our full report - https://t.co/YcQvlV0VoQ pic.twitter.com/JU6dO04UFw