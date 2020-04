Samsung vysvětluje, co vše dokáže 108Mpx senzor ISOCELL Bright HM1

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung zveřejnil na svém oficiálním YouTube kanálu sérii videí zaměřených na senzor ISOCELL Bright HM1, který se chlubí technologií Nonacell, pomocí níž skládá 9 pixelů do jednoho. Tím se odlišuje od dříve představeného 108Mpx senzoru ISOCELL Bright HMX, jenž skládá „pouze“ 4 pixely do jednoho a využívá jej například Xiaomi Mi Note 10 nebo nově představená Motorola Edge+. Pokud se chcete dozvědět více o tomto senzoru a zároveň zjistit, co vše technologie ISOCELL umí, doporučujeme se podívat na níže přiložená videa.