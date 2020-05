Samsung odhalil nový 50Mpx snímač s Dual Pixel ostřením a schopností natáčet v 8K

Samsung skrze své stránky samsung.com oficiálně odhalil nový fotosenzor s označením ISOCELL GN1. Snímač nabídne 50Mpx rozlišení a Dual Pixel autofocus.

Introducing Samsung ISOCELL GN1, a new 50-megapixel #imagesensor with large 1.2μm-sized pixels. The #ISOCELL GN1 is Samsung’s first image sensor to offer both Dual Pixel and Tetracell technologies. Learn more: https://t.co/W5SXv1oC2T